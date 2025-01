DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MUORE GIOVANE DI AVETRANA

(e.l.) ________ Questa mattina sulla provinciale che da Oria arriva a Manduria c‘è stato un incidente stradale mortale. La vittima è Carmelo Lagioia, 34 anni, di Avetrana, volontario nella Protezione Civile, sposato, residente a Manduria.

Guidava una Renault Clio che, per cause ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata violentemente contro un albero di ulivo.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 subito accorsi di rianimarlo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sui social sono tante le testimonianze di affetto e partecipazione al lutto da parte di parenti, colleghi, amici e conoscenti.

La sua ultima foto, gliela aveva scattata la moglie lo scorso mese di settembre per augurargli buon compleanno e chiamarlo “la_gioia del mio cuore“.

Category: Cronaca