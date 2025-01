IL PREPARTITA / LECCE-GENOA “importante” AL GIRO DI BOA DEL CAMPIONATO

di Antonio Quarta ________

“L’atteggiamento deve essere sempre propositivo. Domani sarà molto importante”. Al giro di boa del campionato, Lecce e Genoa arrivano entrambe bisognose di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, e Marco Giampaolo nella tradizionale conferenza stampa della vigilia questa sera ha avvertito i suoi: “L’atteggiamento dovrà essere positivo… L’avversario è ostico soprattutto quando gioca fuori casa. Abbiamo una partita impegnativa, anche se per me sono tutte impegnative”.

Poi il mister giallorosso si è soffermato sulla possibile formazione: “In difesa domani torna Guilbert e quindi Dorgu tornerà in avanti a fare quello che sa fare meglio, era un sacrificio farlo giocare terzino… Gallo, rischiato la settimana scorsa causa emergenza, ora è fisicamente a posto, l’ho rivisto bene, lui ha tenuta e sprint… Il nuovo arrivato Karlsson ha bisogno di riacquistare entusiasmo per giocarsi un posto. A Bologna c’erano sette esterni per due posti. Lui ora è a disposizione, è convocato, oggi si è allenato, ma gli dobbiamo dare il tempo di capire dove sta“.

Infine ha aggiunto di voler risistemare piano piano la squadra facendo giocare i calciatori nei ruoli a loro più congeniali.

Si gioca al Via del Mare domenica 5 gennaio, fischio di inizio del signor Livio Marinelli di Tivoli alle 15.00.



