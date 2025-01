IL RICORDO A LECCE DI ACCA LARENTIA E LA ‘MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA’

di Giuseppe Puppo ________ Ho aperto di nuovo la posta del giornale poco fa, in questo lento pomeriggio festivo sconfinato nelle ombre della sera, e ho fatto un salto nel passato: un salto nel buio. Nel buio di un passato di intolleranza, prevaricazione e violenza – perché la violenza sta pure nelle intenzioni, nelle parole, nelle idee – che credevo dovesse rimanere nella mia educazione sentimentale – politica – degli anni Settanta, quei terribili anni Settanta che attraversai per intero e ne fui quindi inevitabilmente condizionato.

Ho letto un comunicato che annuncia per domani, martedì 7 gennaio, alle 17.30, a Lecce, in via Marconi, davanti la Fontana dell’Armonia, certo con nessuno spirito di Armonia, una ‘manifestazione antifascista’ organizzata da una ventina di sigle, firmato pure però dal Partito Democratico e dalla confederazione sindacale Cgil.

Ho letto e mi sono stropicciato gli occhi e altro ancora, perché di botto sono ritornato indietro di mezzo secolo.

La cosa non mi ha fatto piacere, al di là dei dati anagrafici.

C’era di tutto, in questo comunicato che denuncia il “il rischio di assistere ad ostentazioni apologetiche a sostegno di un passato, sconfitto dalla storia, il cui apparato ideologico confligge con lo spirito materiale della nostra Costituzione”; poi tira in ballo i campi di sterminio nazisti, il razzismo e conclude invitando “ad alzare la voce per richiedere lo scioglimento di tutte le organizzazioni di matrice neofascista”.

Quale sarebbe la minaccia fascista?

La minaccia fascista starebbe nel fatto che per domani, martedì 7 gennaio, Azione Giovani, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, ha annunciato tramite social una:

“Fiaccolata per la strage di Acca Larentia: un momento per ricordare e onorare chi ha sacrificato tutto per un ideale. Ci vediamo martedì 7 gennaio alle 17:30 in Piazza d’Italia a Lecce. In alto i tricolori!”.

Che cosa accadde allora?

Anticipo qui di seguito il passo del ‘Diario del giorno’ di leccecronaca.it di domani, con cui, come ogni anno, il nostro quotidiano ricorda quei fatti, come a ogni scadenza ricorda le vittime, di qualunque estrazione ideologica, vittime dell’odio e della violenza politica che per decenni attraversò l’Italia:

“Roma, il 7 gennaio 1978 furono uccisi due giovani attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati mentre uscivano dalla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia (nell foto di archivio, ndr) da sicari rimasti ignoti. Poco dopo un altro giovane di destra, Stefano Recchioni, viene ucciso da un uomo in divisa che spara ad altezza uomo, durante una manifestazionene di protesta organizzata sul luogo stesso dell’agguato.

Nessuno ha mai pagato per l’uccisione di questi ragazzi innocenti, ‘colpevoli’ solo di avere una fede politica”.

Non capisco perché queste tre vittime innocenti dei così detti Anni di Piombo’ non possano essere commemorati, in uno spirito nobile di costruzione, per quanto difficile e forse ancora prematura, nonostate sia passato mezzo secolo, di una memoria storica condivisa.

Non capisco cosa c’entrino il fascismo, il nazismo, il razzismo.

Capisco cosa c’entri l’antifascismo: come lo definiva gia mezzo secolo fa Pier Paolo Pasolini, è il fascismo degli antifascisti, questi sì nostalgici di un clima e di un metodo di un passato che ormai non ha più ragione di essere.

