SCHIANTO NELLA NOTTE, MUORE IN AUTO GIOVANE DI 18 ANNI DI TALSANO

(e.l.) ________ Questa notte, a Talsano, alle porte di Taranto, in Strada Vicinale Vecchia, c‘è stato un tragico incidente stradale. Il bilancio è di un morto e un ferito. La vittima è Lorenzo Nobile, 18 anni.

Guidava una Seat Ibiza che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone Ford Transit..

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 subito accorsi di rianimarlo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Il conducente dell’altro veicolo è stato portato all’Oaspedale Santissima Annunziata.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sui social sono tante le testimonianze di affetto e partecipazione al lutto della famiglia dello sfortunato ragazzo da parte di parenti, amici e conoscenti.

Category: Cronaca