VIABILITA’ A LECCE CITTA’, QUESTE LE COMUNICAZIONI DEL COMUNE

Viabilità cittadina, queste le variazioni per consentire lo svolgimento di lavori, nei prossimi giorni.

Per interventi di miglioramento della rete idrica, è stata disposta la chiusura al traffico e il divieto di fermata in via San Lazzaro – da via Salvatore Grande a via Cavallotti – lunedì prossimo 13 gennaio, dalle ore 7 alle ore 16.

Di conseguenza, ci sarà l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli provenienti da via Mazzarella in via Foscarini; e il senso unico alternato in via Mazzarella, da via Foscarini.

Poi, per procedere al ripristino dell’asfalto su scavi effettuati in precedenza, da lunedì prossimo 13 gennaio a venerdì 24 gennaio prossimo, dalle ore 6 alle ore 17 sono stati disposti il restringimento della carreggiata e il divieto di fermato in entrambi i lati in via Piave, via Nazario Sauro, via 95esimo Reggimento fanteria, via di Palma, via Cesare Battisti, piazza Mazzini (nel tratto compreso tra il civico 57 e il civico 64).

Si consiglia di prestare attenzione e, se possibile, scegliere percorsi alternativi.

