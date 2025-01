IL LECCE CHE NON TI ASPETTI. VITTORIA ESTERNA, TRE PUNTI CON TRE GOL

(Rdl) __________

All’inizo del girone di ritorno, ventesima giornata di campionato, scontro salvezza, con i padroni di casa più tranquilli in classifica e ospiti invece più in difficoltà.

Agli ordini del signor Daniele Chiffi di Padova, in un pomeriggio di nuvole e freddo, allo stadio Carlo Castellani scendono in campo, per l’Empoli, scelti da Roberto D’Aversa: Seghetti; Goglichidze-Ismajli-Viti; Gyasi-Grassi-Maleh-Pezzella; Esposito-Cacace; Colombo; per il Lecce, scelti da Marco Giampaolo: Falcone; Guilbert-Baschirotto-Jean-Dorgu; Helgason-Coulibaly-Pierret; Pierotti-Krstovic-Morente.

Nelle prime battute, a fronte di una tattica attendista dei padroni di casa, si vede un atteggiammento propositivo degli ospiti, che, pur senza creare pericoli, tengono in apprensione la difesa avversaria.

E arriva IL VANTAGGIO DEL LECCE! MORENTE! 6′. 0 – 1.

Azione tambureggiante di Pierotti, scarico su Morente e tocco vincente in porta.

La reazione dell’Empoli sta in un’occasione sprecata su disimpegno sbagliato dei Giallorossi.

Come si dice? Gol sbagliato, gol subito.

Arriva subito dopo infatti IL RADDOPPIO DEL LECCE! KRSTOVIC! 11′. 0 – 2.

Morente conduce un’azione offensiva convinta, sul pallone si avventa Krstovic che di prepotenza trafigge Seghetti.

Poco dopo il portiere invece riesce a respingere in angolo un’altra conclusione potente, dal limite dell’area, del centravanti montenegrino.

Stesso copione, stessi protagonisti, stesso svolgimento al minuto 19, quando Krstovic si ritrova a tu per tu con Seghetti, che riesce a salvare in corner, tenendo a galla, benchè in confusione, i suoi.

Segue l’infortunio di Ismajli, sostituito da De Sciglio.

Verso la mezz’ora si abbassano i ritmi, dettati dagli ospiti, in controllo della partita.

I padroni di casa collezionano due corner rimasti senza esito, poi hanno una palla buona per Grazzi, che però da centro area non inquadra la porta.

Ma i Giallorossi non stanno a guardare e costruiscono almeno un paio di altre occasioni.

Giampaolo comunque si agita davanti la panchina, non è contento del doppio vantaggio e incita i suoi a costruire gioco e a chiudere definitivamente la partita, poi si incazza perché non l’abbiano fatto.

Sugli spalti riservati agli ospiti, si sta lieti e fiduciosi.

Sui social molti i post di incredula gioia dei tifosi salentini, tipo:

Sogno o son desta…

Empoli 0 Lecce 2

In 10 minuti……

e giù cuoricini gialli e rossi.

Il parziale rimane immutato fino alla fine del primo tempo.

A inizio ripresa l’Empoli parte deciso e la riapre. Dagli sviluppi di un cross di Maleh, Gyasi fa sponda di testa per Cacace che a sua volta con un’incornata riesce a battere Falcone. 47′. 1 – 2.

Giampaolo rimescola le carte, chiama la difesa a tre, per tenere alta la squadra e cambia Helgason con Kaba.

62′. Tiro di Colombo, alto sulla traversa.

Stessa sorte per quello di Esposito al minuto 69.

Intanto in campo c’è Bonifazi al posto di Pierotti.

72′. Krstovic riceve da Kaba, attende l’arrivo di una sponda, ma tiene troppo il pallone e perde l’attimo vincente per qualunque soluzione.

Giampaolo continua a chiedere ai suoi di non chiudersi in difesa, ma al contrario di spingersi in attacco, ritrovando l’iniziativa dimostrata per tutto il primo tempo.

Altri cambi, gli ultimi, fra i padroni di casa.

Dieci minuti più recupero al termine.

Doppia sostituzione finale anche fra i Giallorossi, fuori Morente e Pierret, dentro Karlsson e Ramadani.

Un tiro di Esposito, forte dal limite, viene ben deviato in calcio d’angolo da Falcone.

Cinque al novantesimo.

Niente di che.

Poi la partita finisce senza aspettare il recupero.

IL TERZO GOL DEL LECCE! KRSTOVIC! 91′. 1 – 3.

Dorgu conduce un’azione offensiva sulla destra, poi scarica la sponda per Krstovic che controlla, sposta la palla sul sinistro e trova l’incrocio dei pali per un gol delizioso.

Krstovic, croce e delizia dei tifosi giallorossi, per qualcuno dei quali Krstovic “ca numbale e ca nu segna mancu a porta vuota“, arriva a sei gol in classifica marcatori e soprattutto sigla la sua prima doppietta in serie A.

Nonostante abbia dovuto schierare ancora una volta una formazione d’emergenza, Giampaolo ha dato alla squadra una mentalità vincente: in campo si è visto un Lecce propositivo, offensivo e finalmente cinico e prolifico.

