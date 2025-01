IN CASA UN MINIMARKET DELLA DROGA

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri ________

NASCONDEVA IN CASA DROGHE DI OGNI TIPO: SPACCIATORE IN ARRESTO



Continua incessante il lavoro dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per combattere il degrado legato alla microcriminalità e allo spaccio di droga in tutto il territorio salentino. Questa volta a finire sotto i riflettori dei militari dell’Arma è un 30enne di Alliste noto alle Forze dell’Ordine, che nascondeva in casa un variegato campionario di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana.

Ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Casarano sono bastati pochi giorni per chiudere il cerchio intorno allo spacciatore che aveva messo in piedi un vero e proprio “minimarket” della droga in casa sua.

I primi appostamenti sono serviti a studiare la situazione, poi dopo aver visto entrare e uscire dall’abitazione del 30enne alcuni noti consumatori di stupefacenti della zona, i militari dell’Arma si sono organizzati per cercare di mandare a monte i piani dell’uomo sospettato di essere il pusher.

Il blitz è scattato giovedì sera, quando i Carabinieri hanno fermato un 38enne di Taviano appena uscito dall’appartamento sotto osservazione. L’uomo, che aveva tutta l’aria di voler nascondere qualcosa, non ha potuto fare altro che consegnare una dose di cocaina che aveva appena comprato. A quel punto, due carabinieri in borghese si sono presentati alla porta del 30enne, che ha aperto tranquillamente forse scambiandoli per acquirenti, invece quando ha capito chi aveva di fronte, è sbiancato in volto e poi di corsa si è precipitato in cucina, dove ha gettato dal balcone un sacchetto con dentro circa venti grammi di cocaina, tre pezzetti di hashish e quasi ottanta grammi di marijuana.

Tutta la droga era stata suddivisa in decine di bustine pronte per la vendita. Inoltre, immediatamente perquisito, l’uomo aveva addosso, nascosto negli slip, un barattolino calamitato con dentro diciotto dosi di cocaina da mezzo grammo ciascuna, mentre altre otto dosi dello stesso peso sono state trovate nascoste vicino il caminetto.

In casa era presente anche un 32enne di Racale che aveva in tasca una dose di cocaina, pertanto anche lui è stato segnalato al Prefetto come assuntore, insieme al primo acquirente che era stato fermato.

Il pusher è stato quindi dichiarato in arresto per “spaccio e detenzione illecita di stupefacenti”. Dopo la convalida del provvedimento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ha disposto i domiciliari con il braccialetto elettronico.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Michele Cazzato, 30enne di Alliste

