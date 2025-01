IL PRANZO DELLA DOMENICA / A BORDO DELLA ILARION B DI DARIO PONTRELLI

di Raffaele Polo ________ E oggi siamo a Leuca, nel porto turistico. Ci ha invitati Dario Pontrelli, sulla sua imbarcazione.

«Cerca la Ilarion B» ha detto, orgoglioso.

E noi, terrestri accaniti, ci perdiamo in quello sconfinato susseguirsi di natanti, uno più bello dell’altro.

Poi lo vediamo; il comandante Pontrelli, ci fa salire sulla splendida Ilarion B e ci fa accomodare ad un tavolo già apparecchiato e pronto per quello che sarà un pranzo originale e graditissimo.

Dario ci intrattiene, sorridendo, mettendoci subito a nostro agio. Del resto, questo è il suo lavoro, come ci conferma subito: «In realtà, mi occupo di turismo nautico da ormai undici anni. Si tratta di un’offerta turistica prevalentemente sportiva ed esperenziale: le offerte variano con proposte di tour in barca di durata variabile…»

Mentre Dario parla, ecco arrivare un antipasto composto da alici marinate, scapece di Gallipoli e friselle, tanto per essere in tema con il mare e le vacanze. Ma non è finito il periodo delle gite per mare?

«Durante il periodo invernale ci occupiamo della manutenzione delle imbarcazioni, di corsi di vela avanzati, di progetti per ragazzi diversamente abili e di progetti recupero plastica dal mare», ci spiega Dario, mentre ci ammanisce il primo che è una trionfante ‘mussaka’, piatto greco simile alla nostra parmigiana e ci confida: «Ho immaginato un menù in parte italiano e in parte greco, unendo i sapori presenti in un misto che credo sarà piacevole…»

«Quindi le mete più ricercate e da te battute sono in Grecia?» gli domandiamo, assaporando le ottime specialità che il nostro comandante ci sta offrendo.

«Le nostre mete sono prevalentemente la costa salentina, le isole ioniche greche, ma anche qualche proposta croata e intorno alle isole Egadi e Eolie. Ma organizziamo durante la stagione primaverile estiva e autunnale tour giornalieri o semplicemente fino al tramonto, per il weekend e addirittura settimane in barca a vela. Adesso assaggia questa mia invenzione: calamari alla griglia ripieni di peperoni e feta: un perfetto mix greco-salentino.»

Dario non finisce di sorprenderci: ci è venuta voglia di percorrere, con la sua splendida imbarcazione, tutto il Mediterraneo. Ma i costi?

«Tutti accessibili, te lo assicuro. Del resto sono le famiglie che si avvicendano più frequentemente in queste escursioni. E per trovarci, è facilissimo: si viene a Leuca oppure si contatta il sottoscritto attraverso i social o a www.rotteparallele.it…

ma finiamo con il dolce, pasticciotto, naturalmente: e lo abbiniamo con l’ouzo, si sposano benissimo!»

Salutiamo il comandante Pontrelli: ci ha offerto una giornata impagabile, facendoci sognare e nutrendoci con intelligente varietà di cibi. Cosa volere di più?

