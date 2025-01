SITUAZIONE DIFFICILE PER LA PIOGGIA A TORRE CHIANCA, MARINA DI LECCE

Post di pochi minuti fa su Facebook dall’ associazione Marina di Torre Chianca _______

Foce Idume ostruita e mal tempo, famiglie terrorizzate per le esondazioni dei canali che entrano nelle abitazioni dei residenti.

Ancora una volta, l’ ultima a Natale, si ostruisce la foce.

Questa volta i livelli sono davvero allarmanti perché oltre le acque dei canali si aggiunge la forte pioggia e il forte vento da Nord.

Dalle prime ore di questa mattina, abbiamo immediatamente inviato segnalazione di emergenza ai Vigili Urbani,Protezione Civile e Vice Sindaco Roberto Giordano Anguilla, le grosse difficoltà sono intervenute per il forte vento da Nord e la forte pioggia.

Cosa chiediamo: Un progetto per fermare le forti mareggiate che ostruiscono la foce, un immediato intervento del Consorzio di Bonifica Ugento li Foggi per la pulizia di tutti i canali che sono ostruiti da anni, l’ ultima pulizia risale a 9 anni fa, in quanto non hanno più il loro funzionamento idrico, sono pieni di vegetazione che impedisce il buon funzionamento. Invieremo nuovamente sollecitazione al Consorzio e in mancanza di risposta, invieremo il tutto anche in Procura.

