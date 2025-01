IL MINISTRO GIUSEPPE VALDITARA A LECCE NON E’ VENUTO A MANI VUOTE…

Comunicazione istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito ________

Trasmettiamo in allegato le schede informative relative ai finanziamenti e agli interventi previsti per le scuole della regione Puglia e, in particolare, quelli PNRR destinati ai Licei “Palmieri” e “De Giorgi” di Lecce, visitati oggi dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (primo a sinistra nella nostra foto al Palmieri, ndr). ________

Finanziamenti PNRR al LICEO CLASSICO PALMIERI – LECCE

Importo

Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Classi

243.361,24 €

Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Laboratori

124.044,57 €

STEM e orientamento

159.492,73 €

Formazione del personale scolastico

63.275,13 €

Riduzione divari e dispersione scolastica

94.600,88

Animatori digitali 2022-2024

2.000,00 €

TOTALE

592.173,67 €

Finanziamenti PNRR al LICEO SCIENTIFICO DE GIORGI

Importo

Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Classi

214.969,09 €

Piano Scuola 4.0 – Azione 2- Laboratori

124.044,57 €

STEM e orientamento

140.940,24 €

Formazione del personale scolastico

49.572,23 €

Riduzione divari e dispersione scolastica

82.896,80 €

Animatori digitali 2022-2024

2.000,00 €

TOTALE

614.422,93 € ________

REGIONE PUGLIA

1.

Edilizia scolastica

Messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio nelle scuole, abbattimento delle barriere architettoniche

Euro 378.477.363,76

Nuove palestre e/o messa in sicurezza delle palestre e degli spazi sportivi esistenti nelle scuole

Euro 52.195.375,30

Asili nido e scuole infanzia per incrementare il numero dei posti e, quindi, il servizio educativo nella fascia di età 0-6 anni (compreso nuovo piano asili nido di euro 59.872.000,00 per la Regione Puglia)

Euro 438.596.194,46

Mense scolastiche per incrementare il ricorso al tempo pieno nelle scuole e contribuire a contrastare la dispersione scolastica (compreso nuovo piano mense di euro 35.197.238,41 per la Regione Puglia)

Euro 93.268.404,18

Scuole nuove: per la costruzione di nuove scuole sicure, altamente sostenibili e con ambienti di apprendimento innovativi

Euro 80.237.331,52

Totale

Euro 1.042.774.669,22

2.

Scuole e didattica

Per dispersione scolastica: azioni a favore delle scuole per ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali.

Euro 100.583.461,54

Per Scuola 4.0: trasformazione delle aule didattiche in ambienti laboratoriali innovativi

Euro 139.952.535,73

Orientamento e STEM: azioni a favore delle scuole per iniziative di potenziamento dello studio delle discipline STEM e delle lingue, anche in ottica di orientamento

Euro 58.261.829,93

Formazione docenti: attività formative per il personale scolastico per potenziare le competenze digitali

Euro 36.960.241,39

Totale

Euro 335.758.068,59

3.

ITS

Per gli Istituti tecnologici superiori – ITS Academy

Euro 157.367.484,80

4.

Agenda Sud

Per la Regione Puglia sono stati stanziati euro 40.260.000,00 per tutte le scuole primarie della regione (n. 346 + 19 nel progetto sperimentale delle 245 scuole) e per n. 24 scuole secondarie.

5.

Piano Estate

Per la Regione Puglia sono stati assegnati euro 19.226.108,00 per n. 331 progetti del Piano estate.

6.

Laboratori green – agrari/alberghieri/nautici/aeronautici

Per la Regione Puglia sono stati assegnati sono stati assegnati euro 17.577.827,40 per gli istituti agrari/alberghieri/nautici/aeronautici.

7.

PCTO all’estero

Per la Regione Puglia sono stati assegnati euro 8.098.680,40 per n. 104 progetti per le scuole secondarie di secondo grado.

In totale per la Regione Puglia abbiamo stanziato risorse per un totale di 1.621.062.838,41 euro.

