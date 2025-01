INCIDENTE DOMESTICO PER IL PAPA

(Rdl) ________ Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa.

Domus Sanctae Marthae (nella foto) è un edificio alberghiero situato all’interno della Città del Vaticano, presso la Basilica di San Pietro. In tempo ordinario, essa ospita i prelati che risiedono o stazionano nella Città del Vaticano, nonché in generale coloro che hanno affari di qualche sorta con la Santa Sede, mentre in tempo di sede vacante vi alloggia il collegio dei cardinali che prendono parte al conclave per eleggere il nuovo papa.

È gestita dalle suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli.

Dal 2013 essa è inoltre residenza stabile di papa Francesco, il quale, dopo essere stato eletto, ha sceltodi non trasferirsi nel Palazzo Apostolicco, dove si reca solo per ricevere visite ufficiali e per la recita dell’Angelus domenicale, e di continuare invece ad abitare laddove si era sistemato da cardinale durante il conclave.

