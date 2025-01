ARRESTATO LO SPACCIATORE IGNOTO

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri _________

Un puzzle risolto: Arrestato il sospettato di un ritrovamento shock di cocaina

Nella mattinata

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Tricase hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione GIP, a carico di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Questo arresto rappresenta il culmine di un’indagine approfondita condotta dai militari dell’Arma.

Infatti da settimane che i Carabinieri erano immersi in un’indagine complessa, iniziata il 31 ottobre, in un terreno di campagna, dove erano stati sequestrati circa 800 grammi di cocaina, un carico impressionante che corrispondeva a circa 3900 dosi pronte per essere immesse nel mercato. L’arresto di un ignoto spacciatore si era trasformato in un puzzle da risolvere, e i militari dell’Arma sapevano che il tempo era essenziale.



Con pazienza e dedizione, i Carabinieri hanno analizzato le immagini di videosorveglianza e hanno svolto servizi di osservazione, anche sotto il velo della notte. Ogni dettaglio, ogni movimento, ogni ombra è diventata parte di un quadro sempre più chiaro. E così, l’attenzione si è concentrata su un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, il cui profilo è sembrato, fin da subito, adattarsi perfettamente al mistero che circondava il sequestro, riuscendo a identificare il sospettato come possibile autore del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Dopo aver completato le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questa operazione sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e nella salvaguardia della sicurezza pubblica.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 18 gennaio 2025

