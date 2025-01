ROTTAMATA UNA CARTELLA PAZZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dall’associazione Sportello dei Diritti ________

Terremoto sulle cartelle del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi. La Corte di Giustizia Tributaria di Lecce annulla cartella dell’Agenzia Entrate Riscossione da oltre 5mila euro: il Consorzio di Bonifica soppresso far data dal 01.01.2024

Un terremoto che rischia di abbattersi sull’annosa questione dei contributi per i consorzi di bonifica può essere innescato da una sentenza comunicata in data odierna dalla C.G.T. d Primo Grado di Lecce – Sezione 05 – che, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’impugnata cartella di pagamento di euro 5.016,88 per il contributo di bonifica anno 2023.

In particolare, i giudici hanno stabilito questo importante principio che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può determinare la nullità di molte cartelle di pagamento per l’anno 2023: “Invero, dalla lettura dei dati presenti all’interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n. 2024/001059), che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, sarebbe stato emesso e reso esecutivo dal Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi in data 05.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso. Per quanto innanzi, il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente, quale era il Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi in data 05.03.2024, è improduttivo di effetti.” ________

