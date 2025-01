ARRESTATO SPACCIATORE DI RUFFANO

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri ________

Prosegue senza sosta l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Casarano nel contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

In un’operazione condotta nella mattinata di ieri, i militari della Stazione di Ruffano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, 45enne del posto, nel centro di Supersano, in seguito ad attività info-investigativa che ha rivelato un’intensa attività di spaccio presso la sua abitazione.

Dopo aver individuato con precisione il luogo, i Carabinieri hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dell’appartamento, dove sono state rinvenute numerose dosi di sostanze verosimilmente stupefacenti pronte per la vendita, occultate in vari punti della casa. In particolare, sono stati sequestrati 7 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 30 grammi di marijuana.

Insieme alla sostanza stupefacente, i militari hanno trovato vari bilancini, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento e diverse centinaia di euro in contanti, a testimonianza di presunta organizzazione dell’attività di spaccio. Durante il controllo, sono stati sequestrati anche 2 coltelli ed è stata scoperta un’ingente quantità di munizioni, circa un centinaio di cartucce di vario calibro, detenute illegalmente.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto a regime degli arresti domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

L’operazione dimostra l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio, nonché nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. I Carabinieri continueranno a lavorare con determinazione per prevenire e reprimere tali attività illecite, proteggendo la comunità e i cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 21 gennaio 2025

Category: Cronaca