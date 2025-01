DUE MESI DI GIAMPAOLO AL LECCE: UN BILANCIO

La prima parte del campionato di Serie A può considerarsi archiviata e a due mesi dall’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Lecce, la situazione in classifica dei salentini appare leggermente migliorata, anche se nella parte bassa della graduatoria ci sono molte compagini distanti solo una manciata di punti.

Il mister ex Milan, tra le altre, ha assunto la guida dei giallorossi l’11 novembre scorso, subentrando a Luca Gotti, esonerato a causa dei risultati deludenti. Al momento del cambio, il Lecce occupava la terzultima posizione in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte nelle prime 12 giornate di campionato.

Nelle prime quattro partite con Giampaolo al timone, il Lecce ha ottenuto 7 punti su 12 disponibili, grazie a 2 vittorie (contro Venezia e Monza), 1 pareggio (con la Juventus) e una sconfitta (contro la Roma). Questo ha portato maggior serenità nell’ambiente giallorosso, ridando parziale fiducia al gruppo salentino. I risultati positivi si sono però arrestati perché l’ultimo successo risale per l’appunto alla sfida con i brianzoli, datata 15 dicembre. In seguito, sono arrivati due ko consecutivi, contro Lazio e Como, un pareggio a reti inviolate contro il Genoa. e il successo esterno ad Empoli per 1-3. Se la sconfitta contro i biancocelesti poteva essere messa in preventivo, la conquista di un solo punto nelle partite contro comaschi e liguri appariva allarmante. La vittoria in Toscana ha saputo dare nuove motivazioni e convinzioni.

Uno degli aspetti più positivi dell’era Giampaolo è stato il miglioramento nella produzione offensiva: una maggiore prolificità in zona gol ha senza dubbio contribuito a ridare fiducia all’ambiente. Sotto la guida di Gotti, infatti, il Lecce aveva ottenuto 9 punti in 12 partite, con una media di 0,75 punti a partita, segnando solo 5 gol e subendo 15 reti.

Nonostante i progressi in graduatoria, il Lecce rimane pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, dando però uno sguardo alle quote sulla salvezza in Serie A, sembra che ora i salentini si muovano in acque più tranquille, con Monza, Venezia e Cagliari principali indiziati per la discesa in Serie B. Va però sottolineato ancora una volta come il campionato sia ancora lunghissimo e sarà fondamentale non perdere punti preziosi soprattutto negli scontri diretti, considerando che saranno tra gli elementi da considerare in caso di arrivo in parità al termine della stagione.

Una grossa mano potrebbe arrivare però dal mercato di riparazione: le dichiarazioni più recenti di Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, non lasciano spazio a dubbi. Ha annunciato infatti l’arrivo di almeno due calciatori ma, contestualmente, ha fatto il nome di due giocatori che finiranno fuori rosa, trattasi di Oudin e Sansone. Per quanto riguarda gli arrivi, Karlsson è già stato ufficializzato e al momento si lavora ad un rinforzo sul lato destro della difesa, per poter far rifiatare Guilbert. Ha invece smentito le ipotesi dell’arrivo di un nuovo attaccante, definendolo come impossibile. Se da un lato i soli 14 gol messi a segno dalla compagine salentina rendono l’attacco giallorosso come il peggiore della categoria, è altrettanto vero che il mercato di riparazione ha risorse molto limitate ed occorre scegliere le aree del campo che si vogliono rinforzare.

Category: Sport