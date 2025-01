“La Coccinella Sky e altre avventure sulle diversità” DI VALENTINA GARRIPOLI

di Raffaele Polo ________

Esce, per i tipi della casa editrice ‘I Libri di Icaro’ il nuovo libro di Valentina Garripoli (nella foto), “La Coccinella Sky e altre avventure sulle diversità” (pagine 64, 12 euro), sintetizzato in questa emblematica riflessione: “Come mai proprio a me? Le altre coccinelle sono rosse e invece io anche nelle notti di luna splendente. Mi mimetizzerei. Forse era meglionascere camaleonte!”

“La Coccinella Sky” offre quattro avventure fantastiche per bambini e bambine, che mettono al centro il tema dell’inclusione e della diversità.

L’autrice attinge alla sua lunga esperienza di educatrice per creare un libro spassoso per i più piccoli, prezioso per insegnanti e operatori che quotidianamente affrontano le difficoltà, ma anche la bellezza, della diversità.

Il libro è arricchito da sei percorsi laboratoriali ideati per essere sperimentati in gruppo o in classe, rendendolo uno strumento utile e indispensabile per aiutare piccoli e adulti.

Valentina Garripoli, nata nel 1990 a Lavello (PZ), è laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione e in Scienze Pedagogiche. Educatrice e pedagogista esperta dell’età evolutiva, lavora nelle scuole per conto di istituzioni territoriali ed enti come esperta sulle disabilità in Puglia e Basilicata come Coordinatrice di servizi educativi.

