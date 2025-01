LO SCOOP DEL SETTIMANALE “Oggi” SU MARIA ROSARIA BOCCIA INCINTA

(Rdl) _________ Lancio – stampa del settimanale Oggi. Già da questa sera la notizia sta facendo il giro del web _________

Maria Rosaria Boccia è incinta? È chi è il papà? Se lo chiede il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 23 gennaio. In copertina ci sono le fotografie dell’imprenditrice di Pompei, protagonista dello scandalo che ha portato alle dimissioni il ministro Gennaro Sangiuliano mentre passeggia con un’amica nella sua città. E le sue forme sembrano quelle di una donna in avanzato stato di gravidanza.

Il settimanale ha sottoposto le immagini a un noto ginecologo milanese, che dice: «La pancia sembra molto naturale. In base alla mia esperienza siamo intorno alla 26 o alla 28esima settimana. Il concepimento dovrebbe risalire ai primi di luglio». Primi di luglio, dunque. Quando era in corso la chiacchieratissima liaison tra la Boccia e Gennaro Sangiuliano.

Quello della “dolce attesa” non è un tema frivolo. Perché è il perno dell’esposto che Sangiuliano ha presentato contro la Boccia ai primi di settembre del 2024. È l’essenza del presunto ricatto, il culmine della terribile pressione psicologica a cui l’ex ministro ritiene d’esser stato sottoposto.

