TELENOVELA DORGU, SUSSURRI E GRIDA

(Rdl) _________ Il Lecce che vuole fare la storia raggiungendo sul campo a primavera la sua appunto storica terza salvezza consecutiva, alle prese intanto con la telenovela Patrick Dorgu.

Ecco le novità di oggi, rispetto alla situazione descritta ieri nel nostro articolo sotto riportato.

C’è un rinnovato interesse del Manchester United, favorito dai contatti con l’agente del calciatore, il procuratore Kingsley Ogbodo, nigeriano risiedente proprio a Manchester, dove ha sede la sua società.

Oltre ad aver definito l’accordo col calciatore, che ha indicato in questa soluzione la sua volontà, lo United è pronto a rilanciare l’offerta al Lecce, avvicinandosi in maniera significativa ai 40 milioni richiesti, a patto di avere subito Dorgu in Inghilterra.

Nel fine settimana è previsto un nuovo summit fra Manchester e Lecce.

Non demorde però neppure il Napoli, dove per l’acquisto di Dorgu spinge soprattutto l’allenatore Antonio Conte, che, si sa, ha voce predominante anche nelle scelte di mercato della società partenopea ed è un estimatore del calciatore (nella foto, il ‘colloquio’ durante la partita del 26 ottobre scorso allo stadio Maradona): l’accordo di massima, per ora verbale, sarebbe per 35 milioni di euro e la disponibilità a lasciarlo in prestito al club giallorosso fino a giugno.

Infine, pure la Juventus aveva manifestato interesse per Dorgu, ma condizionato da alcune variabili, che al momento fanno di questo esito il meno probabile. ________

