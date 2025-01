AL VIA DEL MARE ARRIVA L’INTER STELLARE. SI GIOCA DOMENICA 26 ORE 18

(Rdl) __________ C’è il rientrante Gallo, che permetterà di impiegare in fase più offensiva Dorgu; amesso che l’allenatore decida di farlo giocare, stante la perdurante situazione di calcio mercato in bilico; non c’è, ancora indisponibile, Berisha. Questa la lista dei convocati dal tecnico Marco Giampaolo, la cui consueta conferenza stampa della vigilia è stata fissata questa volta alle 17.00 presso l’Hotel Risorgimento, come appena resa nota dal sempre efficiente ufficio stampa dell’U.S. Lecce:

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

21. Bonifazi

25. Gallo

12. Guilbert

19. Jean

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

27. McJannet

75. Pierret

20. Ramadani

ATTACCANTI

23. Burnete

13. Dorgu

37. Karlsson

9. Krstović

7. Morente

50. Pierotti

Intanto ieri sera, in appuntamento promosso dall’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce, a Saverio Sticchi Damiani è stato consegnato il premio “Equilibrio di Bilancio” (nella foto).

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio. È qui al mio fianco la dottoressa Chiara Carrozzo, che fa parte di un gruppo straordinario di collaboratori. È emozionante essere premiati per aver messo al primo posto il bilancio e l’etica. Abbiamo la responsabilità gigantesca di rappresentare la nostra terra e dal giorno 1, tra mille difficoltà, abbiamo dimostrato rigore ed etica nelle dinamiche del club” – ha commentato il presidente, prendendo la parola nella cerimonia.

Il vero premio per tutti, la storica terza salvezza consecutiva in serie A, arriverà a primavera?

Il traguardo passa non solo dalle tante tappe di scontri fra dirette concorrenti, ma pure dalla loro capacità di compiere qualche impresa contro le big del campionato.

E’ chiaro, sulla carta quella di domani è una partita proibitiva, stante il grosso divario di tecnica e di mezzi fra le due società, però…. Il calcio a volte regala soprese….

Domani Simone Inzaghi manderà in campo una formazione ritoccata dal turn over, senza che ciò ne cambi il potenziale stellare.

Marco Giampaolo invece dovrà fare di necessità virtù, per quel che passa il convento.

A proposito, ad una settimana dalla fine del calcio mercato invernale ancora non si sono visti i due – tre rinforzi di cui per unanime considerazione la squadra ha bisogno. E’ stato ceduto invece Oudin, che per quanto poco impiegato finora, poteva comunque venire buono.

Ma lasciamo fare il suo lavoro a Pantaleo Corvino, vedremo nei prossimi giorni. Vedremo anche come andrà a finire la telenovela Patrick Dorgu, con la speranza che le tensioni cui il calciatore è sottoposto in queste ore non incidano sulla sua prestazione sul campo, ripetiamo, ammesso che scenda in campo.

Grande attesa per domani, domenica 26 gennaio. Il Via del Mare sarà gremito, per una serata che si annuncia nuvolosa, ma senza pioggia, con venti moderati e temperatura mite.

Fischio di inizio del signor Livio Marinelli di Tivoli alle 18.00. ________

