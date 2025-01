UNA PARTITA AL CARDIOPARMA

(Rdl) __________ “Ad oggi è un giocatore del Lecce, è convocato e parte per la trasferta. Su di lui ho fatto tante considerazioni, per domani prenderò la decisione più logica e più giusta”.

Sì, ma quale?

Quindi la telenovela Dorgu continua, anche se gli specialisti danno l’affare – e che affare! – già definito: ma manca l’ufficialità, il nero su bianco, quindi andiamo avanti, e vediamo.

Marco Giampalo non si è sbilanciato più di tanto, al riguardo, nella conferenza – stampa di questo pomeriggio, prima della partenza per Parma, dove domani sera, venerdì 31 gennaio, alle 20.45, allo stadio Tardini (nella foto) il Lecce si gioca una fetta significativa dello storico, agognato traguardo della terza salvezza consecutiva.

Ci sarà poi tempo fino a lunedì 3 febbraio per il calcio mercato, certo in uscita, con la storica, questa sì, cessione record di Dorgu, ma soprattutto per conoscere quali saranno i tanto attesi rinforzi di cui la squadra per unanime considerazione ha bisogno. Non possono essere considerati significativi i due difensori presi l’altro giorno, che poi, pur nell’emergenza, è difficile che giochino subito. Poi, mancherà ancora Berisha, quindi per domani sera un’altra emergenza di formazione, o, per meglio dire, un’altra formazione da fare facendo di necessità virtù.

Pure a Parma, con le due formazioni appaiate al terz’ultimo posto con 20 punti, un partita che si annuncia al cardioparma!

“Il Parma è una squadra aperta, che sfrutta la qualità dei giocatori offensivi, sono molto forti quando giocano in verticale” – ha detto ‘stasera Giampaolo – “E’ importante fare tante cose per bene…Ci aspetta una partita tosta, dobbiamo farci trovare pronti. Questa partita ci misurerà dal punto di vista caratteriale e psicologico”. _________

LA RICERCA nei nostri articoli di ieri e del 23 gennaio

Category: Sport