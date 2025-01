LA FINE DELLA STORIA / L’AMORE FINISCE QUANDO PUZZANO I PIEDI

di Elena Vada _________

Ma caro direttore, tra Ferragni e Fedez non è una ‘bella favola’ finita male, è solo una favola dove il lupo e cappuccetto rosso, s’ interscambiano nei ruoli. Dove Biancaneve ha l’ antidoto per il veleno; la bella non si addormenta più nel bosco, perché il Principe va in giro a baciarle tutte, le principesse… e Cenerentola è alla CGIL da Landini, per i contributi.

Altro che favola d’amore!

Purtroppo, quando si va incontro ad un divorzio di coppia, vengono fuori tutte le malvagità possibili ed immaginabili, sia importanti, che futili e… non solo dalla bocca delle signore… (come suggerisce il dott.Puppo), ma da tutte e due le parti in discussione. Generalmente, si dicono cattiverie taglienti, scabrose, ridicole, puerili, maligne, grette, meschine, morali, finanziarie, fantasiose, inventate o montate ad hoc… di tutto, di più:

– Ho sempre sopportato la puzza dei tuoi piedi

– Avevamo sempre tua sorella per casa

– Mi hai tradito con quello scorfano della segretaria (e chissà quante altre).

– Hai preteso il Rolex

– Ho sopportato i fritti di tua madre

– Mi hai obbligato a vedere tutte le partite della Juventus.

– Dovevo guardare le tue telenovelas

– Mi hai obbligato a fare le ferie a Lecce

– Non sei mai andato dai professori dei nostri figli

– Sono stata SOLO LA TUA COLF

– Sono stato SOLO IL TUO BANCOMAT

D’ accordo, questi sono gli argomenti per una coppia di medio livello, senza social, sponsor, followers, ritorno d’ immagine, ‘enormi interessi economici’ … Tutto finisce in mano ad esperti avvocati e “Vinca il migliore! (il più pagato)”.

Direi che la Ferragni e il Pandoro, Fedez e i suoi scagnozzi, sono molto lontani da noi, dalla nostra quotidianità e siamo veramente stufi di leggerne le vicende.

Si sono pure, felicemente, riaccoppiati con nuovi partner e siamo contenti per loro. Speriamo che la legge faccia il suo corso e la loro vita vada avanti. Noi, intanto, facciamo i conti con le bollette troppo care.

Ferragni/Fedez questi problemi non li hanno… noi, sì. _________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Costume e società, Cronaca