DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 14 APRILE 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 14 aprile 2025.

Sant’Abbondio.

A Genzano di Roma, il cantautore Luigi Mariani, di Galatone, festeggia il suo compleanno, auguri!

14 aprile 1975. Uno dei crimini efferati degli ‘anni di piombo’. A Milano viene rapito l’ingegnere Carlo Saronio da Potere Operaio. Si trattò di un’azione criminale compiuta per finanziare i gruppi terroristici dell’estrema sinistra di Reggio Emilia. Richiesto un riscatto di 5 miliardi di lire, la famiglia paga solo 470 milioni. Saronio non sarà liberato e verrà trovato morto nel 1979, ucciso con un’ eccessiva dose di cloroformio.

A gentile richiesta, ecco alcuni deodoranti naturali per il corpo. Le foglie secche sbriciolate di salvia ed equiseto, aggiunte all’acqua del bagno, deodorano naturalmente e piacevolmente la pelle.

L’allume (che troverete in erboristeria o in farmacia sotto forma di cristalli) è un ottimo antiodorante naturale.

Potrete produrre in casa un deodorante naturale con prodotti reperibili in erboristeria. Occorrono infatti dell’acqua di Hamamelis (circa 10 centilitri), essenza di mentolo (circa 2 grammi), allume (4 grammi) e alcool a 90 gradi (circa 6 centilitri). Dopo aver intiepidito l’acqua di Hamamelis scioglietevi l’allume e unite gli altri ingredienti. Utilizzate il preparato ottenuto frizionando ascelle, piedi e mani, oppure versatelo in un fl acone con vaporizzatore.

Ed ancora, un deodorante in crema: miscelate un cucchiaio di vaselina, un cucchiaio di bicarbonato di sodio ed un cucchiaio di borotalco. Scaldate il composto a bagnomaria finché non assume un aspetto liscio e cremoso. Conservate in un barattolino di vetro.

Proverbio salentino: AMORE E CERASE CHIUI NDE MINTI E CHIUI NDE TRASE

Amore e ciliegie più ne metti e di più ne entrano.

Quando si fa l’amore e quando si mangiano ciliegie non è facile saziarsi.

