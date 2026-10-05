ZAPPING / SAN FRANCESCO RIVISITATO DA ROBERTO BENIGNI NELLO SPECIALE RAI 1

di Elena Vada ____________________

Ieri sera, domenica 4 ottobre alle 20.45 su Rai1, abbiamo ascoltato “Il Cantico’, uno speciale dedicato a San Francesco d’Assisi, Patrono d’ Italia.

Roberto Benigni, grande attore toscano (Nobel), ha presentato al pubblico TV, una sua personale interpretazione del “Cantico delle Creature”, considerato il più antico testo poetico della letteratura italiana.

Benigni è riuscito a fondere poesia, racconto e spiritualità, in un ritratto vibrante del santo di Assisi.

Ha narrato con enfasi, forza, passione, trasporto e aggiungo con amore e commozione, infatti ha trangugiato, più volte, lacrime che, involontariamente, inconsciamente, gli salivano agli occhi… proprio a lui, che evrebbe dovuto essere solo attore, solo interprete… senza coinvolgimento umano.

Ma Roberto Benigni è un essere umano, nel profondo. Un animo gentile. Un individuo sensibile, emotivo, significativo e pure concreto. Cristiano vero.

Cristiano semplice, ma vero.

Recita a memoria, un testo che, pur avendo, ottocento anni, continua a sorprendere per la modernità del messaggio.

Durante la serata, Benigni ha raccontato la vita personale dell’uomo Francesco, attraverso curiosità e aneddoti strani, inaspettati. Sconosciuti.

E poi, le lotte, le contraddizioni e le evoluzioni che lo hanno portato a diventare Santo e Patrono d’Italia.

“…. è stato il più grande plasmatore di anime della storia dell’umanità!…

L’incanto di Francesco è che ci fa capire che non esistono, sulla terra, creature senz’anima. Ci fa sentire che hanno un’anima anche l’erba, la terra, l’acqua, il vento, le pietre e i sassi. Ha ridato valore al mistero della creazione. Un invito a partecipare alla nobiltà del mondo”.

Queste, secondo me, le parole più belle e significative.

Alle 21.45, la serata è continuata dall’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi, condotta da Giorgia Cardinaletti.

Ed io chiudo dicendo ai giovani che la santità non è un miraggio… nemmeno la pace e il perdono.

… Francesco ha dimostrato a tutti, che un nuovo mondo è sempre possibile!

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