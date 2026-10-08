COPERTINO SPORT CHANNEL, QUESTA SERA, GIOVEDI’ 8 OTTOBRE, “Sport senza confini”: GIOVANI, ISTITUZIONI E TERRITORIO GUARDANO AL FUTURO

(Rdl) __________________ Questa sera in diretta alle 19 su WebTVBea una puntata speciale di “Copertino Sport Channel – Mediterraneo in Movimento”. Al centro del confronto lo sport come strumento di crescita, inclusione e promozione del territorio salentino.

Lo sport che supera i confini della competizione per diventare occasione di incontro, crescita, inclusione e costruzione del futuro. È questo il filo conduttore della puntata speciale di “Copertino Sport Channel – Mediterraneo in Movimento”, in programma questa sera, giovedì 8 ottobre, alle ore 19, in diretta dagli studi di WebTVBea e in streaming su www.webtvbea.tv.

Un appuntamento che mette insieme giovani, istituzioni, dirigenti sportivi e protagonisti delle discipline sportive, con uno sguardo rivolto al Salento e alle opportunità che lo sport può offrire alle nuove generazioni.

Il titolo della puntata è particolarmente significativo: “Sport senza confini – Giovani, istituzioni e territorio: il Salento guarda al futuro”.A confrontarsi saranno Antonio Tondi, presidente FITRI Puglia, Antonio Tondo, presidente del Consiglio comunale di Nardò con delega allo Sport, e Andrea Sciacca, presidente di Onda Viva ASD. Accanto a loro ci saranno Antonio Stifani e Pierluigi Manta, dirigenti sportivi di Salento Futuro ASD, e un giovane protagonista dello sport e della comunità: Amos Pinto, atleta di triathlon e SUP, componente del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Copertino.

Una presenza, quest’ultima, che rende ancora più evidente il filo conduttore della serata: dare voce ai giovani e costruire attraverso lo sport un ponte tra generazioni, istituzioni e territorio.

La puntata rappresenta anche un ulteriore passo nel percorso intrapreso da Copertino Sport Channel, nato con l’obiettivo di raccontare lo sport non soltanto come competizione, ma come linguaggio capace di mettere in relazione persone, associazioni, istituzioni e realtà territoriali. Un progetto che sin dall’inizio ha scelto di unire sport, cultura e territorio, dando spazio soprattutto alle esperienze e alle eccellenze del Salento.

Nel corso delle precedenti puntate sono stati affrontati temi legati alla crescita dei giovani, ai valori dello sport, all’inclusione e al ruolo educativo dell’attività sportiva, ospitando protagonisti del territorio e personalità di rilievo anche nazionale e internazionale.

Questa sera il confronto si allargherà quindi a una domanda centrale: quale futuro può costruire il Salento attraverso lo sport? Un futuro nel quale le discipline sportive non siano soltanto occasione di agonismo, ma anche strumenti per educare al rispetto, alla disciplina, alla partecipazione e alla responsabilità. E nel quale le istituzioni possano accompagnare le associazioni e i giovani nella costruzione di nuove opportunità.

A condurre la puntata sarà Maria Antonietta Vacca affiancata da Olsi Paja, che accompagnerà il pubblico attraverso le storie e le esperienze degli ospiti.

“Copertino Sport Channel – Mediterraneo in Movimento” torna dunque con una puntata speciale che guarda oltre il risultato sportivo e prova a raccontare ciò che lo sport può generare intorno a sé: relazioni, comunità, opportunità e futuro. Appuntamento questa sera, giovedì 8 ottobre, alle ore 19.00, in diretta su WebTVBea.

Sport, cultura, territorio. Un Salento che guarda avanti.

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