IL LECCE ALLA CACCIA DELLA SUA TERZA VITTORIA, IL BOLOGNA DELLA PRIMA

(Rdl) ________________ Dove eravamo rimasti?

Eravamo rimasti, venti giorni fa, prima di questa lunga quanto inedita sosta del campionato, dopo cinque giornate, che il Lecce aveva 6 punti, frutto di due vittorie, con buone prestazioni, e tre sconfitte, disarmanti, senza storia: stando ai punti, un bilancio tutto sottratto confortante, in ottica savezza, soprattutto perché posizionano i Salentini sopra otto squadre.

Fra di esse – e messa maluccio, a 2 punti – il prossimo avversario, domani, sabato, il Bologna, che nel nel frattempo ha cambiato allenatore, senza che il nuovo sia riuscito alla sua prima in panchina, in casa, col Torino, a centrare la prima vittoria di stagione.

Il subentrato Raffaele Palladino ha tenuto ieri, venerdì, in sede, l’abituale conferenza stampa della vigilia (nella foto):

“Ho avuto modo di lavorare con la squadra in queste settimane. Abbiamo cambiato metodologia, schema di gioco. È un processo di crescita che richiede un po’ di tempo, lavoro e sacrificio, ma la cosa che mi lascia ben sperare è la grande partecipazione da parte di tutti nel voler migliorare questa situazione… Sarà una partita difficile. Giocheremo nel loro stadio, si tratta di una squadra temibile. Ci sono delle insidie. Noi dobbiamo andare lì con la voglia di raccoglier qualcosa, di fare punti. Ogni partita di Serie A ha insidie però, dobbiamo rimanere concentrati su di noi. Ci saranno difficoltà ma in quei momenti dovremo venire fuori per tornare il Bologna che tutti vogliono”.

Questo pomeriggio, la conferena stampa di Eusebio Di Francesco, che lamenta problemi in attacco:

“Non ci saranno per problemi fisici Stulic e Berisha. Spero di poter recuperare Geubbels e Esteban”. Insomma, durante la sosta qualche contrattempo. Ma il tecnico confida comunque nel lavoro fatto: “Ho migliorato la condizione di alcuni giocatori, abbiamo svolto allenamenti con grande intensità. Stiamo approcciando al meglio questa gara, ed abbiamo fatto una preparazione non per partire forte, ma per avere continuità. Avremo di fronte avversari da prendere con le molle. Non aspettiamoci un Bologna in difficoltà, ma una squadra che arriva per fare risultato pieno“.

Lecce – Bologna si gioca al Via del Mare domenica 11 ottobre 2026, arbitra il signor Luca Pairetto di Nichelino, fischio di inizio alle 15.

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