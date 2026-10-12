CONSIGLIERE COMUNALE DI OPPOSIZIONE A SALVE AGGREDITO A CALCI E PUGNI SOTTO CASA DA DUE INCAPPUCCIATI

(Rdl) _________________ “E’ chiaro che questa aggressione sia legata a questioni politiche” – ha detto, commentando quanto accadutogli ieri sera, quando è stato assalito a calci e pugni da due sconosciuti a volto travisato che lo aspettavano uscire sotto casa, Claudio Martella, 65 anni, ex sindaco del Comune di Salve, attuale consigliere di opposizione. Soccorso dal 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove è stato curato per numerose ferite e dimesso con una prognosi di sette giorni.

Claudio Martella era da diverso tempo fortemente critico con l’attuale amministrazione per la gestione dei rinomati lidi balneari delle marine di Torre Pali, Pescoluse e Lido Marini.

Da questa mattina, da parte di politici pugliesi di vario schieramento, sono giunte alla nostra redazione diverse espressioni di solidarietà a Claudio Martella, in primis quella del sindaco di Salve Francesco Villanova:

“Desidero esprimere a Claudio Martella la mia solidarietà personale e istituzionale. Quanto accaduto è un fatto grave e inaccettabile, che richiede una condanna netta, senza esitazioni né ambiguità. Alla persona e al rappresentante delle istituzioni va la mia vicinanza, insieme all’auspicio che possa superare al più presto le conseguenze di quanto accaduto.

La violenza non è mai giustificata e non può trovare spazio nella vita della nostra comunità. Il rispetto della persona, della sua dignità e della sua incolumità è un principio fondamentale che tutti siamo chiamati a difendere. Colpire una persona significa violare quel principio e compromettere le condizioni di sicurezza e di convivenza civile sulle quali si fonda una comunità.

Esprimo piena fiducia nell’operato della Polizia Giudiziaria e auspico che le dovute indagini possano essere svolte e portate a compimento, affinché sia fatta piena chiarezza su quanto accaduto, siano accertate le responsabilità e sia assicurata giustizia.

Dentro e fuori le istituzioni, anche al netto delle divergenze politiche, il confronto deve svolgersi in maniera democratica, attraverso le idee, le parole e gli strumenti previsti, sempre nel rispetto delle persone. Pertanto, al di là di ogni distanza politica, rinnovo a Claudio Martella la mia piena solidarietà: la condanna della violenza e la vicinanza a chi la subisce sono un dovere umano e istituzionale che viene prima di ogni appartenenza”. ________________

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