DUE OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEGLI AGENTI DELLA QUESTURA DI LECCE

(Rdl) _________________ La scorsa settimana la Squadra Mobile della Questura di Lecce ha condotto deu rilevanti operazioni di polizia giudiziaria.

Nel primo caso, gli agenti hanno eseguito un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione riguardante un uomo di 49 anni residente a Lecce, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti. E’ stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola per l’espiazione di una pena residua pari a tre anni, due mesi e diciannove giorni di reclusione.

Nel secondo, hanno rintracciato a Carmiano un uomo di 45 anni destinatario di un mandato di arresto europeo. Il provvedimento trae origine da una condanna a dodici anni di reclusione emessa dal Tribunale spagnolo per i reati di sfruttamento sessuale di minori, pedopornografia e violenza sessuale, commessi tra il 22 e il 26 agosto 2015. Anch’egli si trova ore nel carcere di Borgo San Nicola, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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