PAPA LUCIANI E MONSIGNOR ERMENEGILDO FUSARO. POZZI, ENI E P2: L’OMERTA’ NELLA LA STORIA DEL POTERE. IL CONTRIBUTO DI NOVELLA CASTORI

di Cristina Pipoli ________________

Dal Nord al Sud, tra pozzi petroliferi, sversamenti tossici, speculazione turistica, ENI, patrimoni finanziari e reti di influenza. Coperture politiche, denunce rimaste senza risposta e tracce da ricostruire: una storia di potere, silenzi e verità ancora da verificare.

Ci sono vicende che il tempo non riesce a cancellare. Restano documenti, testimonianze, denunce e tracce lasciate da chi ha cercato di rompere il muro dell’omertà e portare alla luce fatti scomodi. Restano interrogativi sulle responsabilità, sulle omissioni e sulle eventuali protezioni di cui determinati interessi economici potrebbero aver beneficiato.

È da qui che riparte questa ricerca: dalla necessità di rimettere insieme le carte, seguire i patrimoni e verificare se vicende apparentemente separate condividano persone, società, finanziamenti o interessi.

Da papa Albino Luciani a monsignor Ermenegildo Fusaro, dai pozzi petroliferi alle aree contaminate, dai cimiteri dei veleni alla cementificazione dei litorali, fino alle reti finanziarie e alla storia della Loggia P2: un percorso tra questioni diverse, che richiedono verifiche autonome prima di poter essere collegate.

Il sangue versato è stato tanto. Ma quante tracce sono rimaste? Quante denunce non hanno ricevuto risposte adeguate? E quanto pesa ancora il silenzio su vicende che meritano di essere ricostruite?

La storia italiana è segnata da persone che hanno denunciato illeciti, abusi e conflitti d’interesse, talvolta pagando un prezzo altissimo. In alcune vicende, indagini e procedimenti giudiziari hanno documentato depistaggi, omissioni e interferenze istituzionali o politiche. Ogni caso, tuttavia, ha una propria storia e deve essere ricostruito attraverso fonti attendibili.

Occorre individuare chi denunciò, quali fatti segnalò, quali documenti lasciò e quali conseguenze seguirono alle sue iniziative. Le morti controverse, le malattie e le conseguenze dell’esposizione a sostanze pericolose meritano approfondimenti rigorosi, distinguendo i fatti accertati dalle ipotesi investigative e dalle questioni ancora aperte.

Le tracce lasciate da chi ha denunciato possono diventare il punto di partenza per recuperare documenti, verificare testimonianze e confrontare le ricostruzioni disponibili.

Luciani e Fusaro: la tutela del creato come responsabilità morale

«Come cittadina di Forlì e come socia onoraria dell’Associazione socio-culturale Monsignor Ermenegildo Fusaro di Venezia, avverto una profonda sintonia tra la figura del “Papa del sorriso” e l’opera e l’eredità intellettuale di monsignor Ermenegildo Fusaro. Entrambi sono stati custodi di una cultura della carità e della fede fortemente legata al territorio. Papa Albino Luciani ha regnato solo 33 giorni, ma la sua esperienza veneziana lo rende sorprendentemente attuale sul tema ambientale. Come Patriarca di Venezia dal 1969 al 1978, ha vissuto in prima persona il grande shock ecologico della laguna: l’inquinamento di Porto Marghera, le schiume industriali e l’aria irrespirabile. Negli anni del suo patriarcato, Luciani ha guardato con profonda preoccupazione a quella ferita, ricordandoci che la salvaguardia del creato non è un esercizio astratto, ma un preciso dovere morale, strettamente connesso alla giustizia sociale e alla denuncia dei poteri che devastano il territorio. Questa stessa sensibilità verso l’equilibrio della vita e la dignità di ogni creatura ha guidato l’azione di monsignor Ermenegildo Fusaro».

È il contributo di Novella Castori, socia onoraria dell’associazione M.E.F., che richiama l’attenzione sull’eredità culturale e morale di due figure legate, in modi diversi, alla difesa della dignità umana e del territorio.

Nel suo storico opuscolo “Natura, animali ed uomini sul piano religioso e morale”, Fusaro richiamava le ferite dell’alluvione di Firenze del 1966 e del disastro del Vajont, tragedie che pongono interrogativi sulle conseguenze dell’intervento umano sulla natura.

Fusaro denunciava lo sfruttamento chimico e industriale, richiamando «l’emungimento di milioni di metri cubi di acqua per le industrie» e la distruzione delle barene a favore delle grandi industrie pesanti del cemento e dell’acciaio, capaci, nella sua critica, di generare soltanto «cenere e veleno».

Quelle parole appartengono a una stagione storica precisa, ma pongono questioni ancora attuali: quale prezzo ha pagato l’ambiente per lo sviluppo industriale? Quali responsabilità furono riconosciute? E quali denunce rimasero senza risposte adeguate?

Quando il silenzio protegge interessi economici o politici, chi trova il coraggio di romperlo? E chi ha interesse a mantenerlo?

Coperture politiche, omertà istituzionale: quali verità non vengono dette?

Le coperture politiche sono state al centro di alcune delle vicende più controverse della storia italiana. Ricostruirle significa andare oltre le accuse generiche e individuare decisioni, atti, responsabilità e rapporti documentabili.

Esistono documenti, testimonianze o procedimenti che consentono di verificare se determinate protezioni abbiano inciso sull’accertamento delle responsabilità? E, quando emergono nuovi elementi, quali strumenti permettono di sottoporli a un esame indipendente?

La ricerca deve distinguere ciò che è stato dimostrato da ciò che resta da verificare. Solo così è possibile comprendere se il silenzio sia stato una semplice omissione, una scelta individuale oppure, nei casi documentati, il risultato di meccanismi organizzati di protezione.

Mario Ferrari Aggradi ed ENI: il ruolo delle istituzioni e le domande ancora aperte

Quando un’attività economica genera profitti e, contemporaneamente, controversie ambientali o giudiziarie, è necessario esaminare anche il ruolo delle istituzioni.

Qual è il loro dovere? Chi controlla le imprese pubbliche? E che cosa accade quando le denunce sollevano dubbi sull’efficacia dei controlli?

Nel periodo in cui il Patriarcato veneziano richiamava l’attenzione sulla devastazione del territorio, le scelte politiche riguardanti le imprese pubbliche e i grandi gruppi energetici coinvolgevano esponenti di primo piano della Democrazia Cristiana, tra cui il veneto Mario Ferrari Aggradi.

Ferrari Aggradi, al quale Fusaro si rivolse nei suoi scritti per invocare un cambiamento di rotta educativo, ricoprì l’incarico di ministro delle Partecipazioni statali nel 1959-1960 e successivamente nel 1972-1973.

Il suo ruolo istituzionale rende legittimo approfondire le modalità con cui venivano esercitati l’indirizzo e la vigilanza politica sulle imprese pubbliche, tra cui ENI e AGIP. Per ricostruire eventuali responsabilità nelle singole scelte industriali occorre esaminare gli atti ministeriali, le deliberazioni dell’epoca e la documentazione disponibile.

Chi sollevò dubbi su questi rapporti fu ascoltato? Quali denunce vennero prese in considerazione e quali conseguenze produssero?

Anche la storia del quotidiano “Il Giorno” merita un approfondimento documentale. Il rapporto tra il giornale e l’ENI, comprese le forme di partecipazione e di sostegno economico, costituisce un tema rilevante per comprendere le relazioni tra industria pubblica, informazione e consenso politico.

Quanti giornalisti riuscirono a raccontare fatti scomodi senza condizionamenti? E quali margini di autonomia aveva l’informazione rispetto ai poteri economici e politici?

Le risposte devono emergere dagli archivi aziendali, dagli atti parlamentari e dalle fonti giornalistiche dell’epoca. Ricostruire questi rapporti significa comprendere come venivano esercitati i controlli, quali interessi fossero coinvolti e quale spazio fosse lasciato all’indipendenza dell’informazione.

Dal Nord al Sud: chi ha beneficiato delle trasformazioni del territorio?

I confini regionali non fermano i rapporti societari e finanziari. Il denaro, attraverso proprietà, partecipazioni, finanziamenti e passaggi societari, può lasciare tracce che attraversano l’intero Paese.

Per questo è necessario seguire i flussi economici, individuare i beneficiari delle operazioni e distinguere la proprietà formale dal controllo effettivo, laddove la documentazione consenta di farlo.

In questo scenario, la speculazione turistica merita un esame specifico, soprattutto nei territori segnati dalla cementificazione dei litorali e dalla trasformazione dei centri storici.

Chi acquistava i terreni agricoli per trasformarli in grandi poli ricettivi? Chi autorizzava i cambiamenti urbanistici? Chi finanziava i progetti e chi ne traeva vantaggio?

E soprattutto: esistono documenti societari, finanziari o amministrativi che consentano di verificare eventuali collegamenti tra interessi industriali, speculazione turistica e decisioni politiche?

Se alcuni protagonisti di queste trasformazioni hanno conservato documenti o testimonianze, possono oggi contribuire a ricostruire ciò che è accaduto?

Quando il territorio viene trasformato in modo irreversibile, diventa fondamentale capire se dietro operazioni apparentemente distinte vi fossero capitali, soci o interessi comuni.

Spesso, ciò che manca per ricostruire una vicenda è proprio una visione complessiva della storia economica del territorio. Le singole autorizzazioni, le società coinvolte e i passaggi di proprietà vengono esaminati separatamente, mentre i rapporti tra i diversi soggetti rischiano di restare nell’ombra.

Il risultato può essere una lunga successione di controversie giudiziarie e carte bollate, senza che si arrivi a una ricostruzione storica completa.

L’omertà non sempre si manifesta con una minaccia esplicita: può assumere anche la forma di informazioni frammentate, responsabilità disperse, documenti mai messi in relazione tra loro e ricostruzioni di comodo.

Per capire se sia davvero accaduto, servono però riscontri precisi.

Dai patrimoni industriali ai centri del potere finanziario: quali tracce seguire?

La ricerca sulle aree contaminate e sui patrimoni industriali non può fermarsi agli atti amministrativi. Può richiedere anche una ricostruzione delle proprietà, delle partecipazioni societarie e dei flussi finanziari.

Seguendo le tracce documentali, è possibile individuare responsabilità, eventuali conflitti d’interesse e rapporti economici finora poco approfonditi.

È in questo passaggio che la ricerca storica può incontrare quella finanziaria: seguire il denaro può aiutare a ricostruire i rapporti tra soggetti, purché ogni collegamento sia verificato attraverso documenti attendibili.

Il problema nasce quando gli interessi economici diventano così forti da rendere difficile l’accertamento delle responsabilità. In simili circostanze, occorre capire se vi siano stati compromessi, pressioni o omissioni documentabili.

Un conto è raggiungere un accordo; un altro è rinunciare a verificare i fatti. Un conto è provocare clamore mediatico; un altro è ricostruire, attraverso le prove, i meccanismi che possono aver consentito a un sistema di proseguire indisturbato.

La storia italiana conosce vicende che hanno messo in discussione equilibri consolidati. Ma che cosa accade a chi denuncia fatti scomodi e rifiuta di tacere?

Roberto Calvi, Mario Ferrari Aggradi e la vicenda della P2

Il 18 giugno 1982, il cadavere di Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano e figura coinvolta nella vicenda della Loggia P2 di Licio Gelli, fu ritrovato sotto il Blackfriars Bridge a Londra. Il caso diede origine a indagini e ricostruzioni che si protrassero nel tempo.

Nelle ricostruzioni della vicenda viene riportato anche il riferimento a un foglio sul quale sarebbero comparsi alcuni nomi, tra cui quello del politico democristiano Mario Ferrari Aggradi.

La presenza di un nome rappresenta, semmai, un punto di partenza per verifiche ulteriori.

La questione centrale è capire quali relazioni siano effettivamente dimostrate, quali siano state oggetto di indagine e quali rimangano ancora da chiarire.

Quando documenti e testimonianze coinvolgono ambienti influenti, prevale il dovere di accertare i fatti o la convenienza di mantenere il silenzio?

Conflitti d’interesse e reti di influenza: chi controlla chi?

Anche le organizzazioni che denunciano il degrado ambientale e gli abusi del potere devono poter operare in condizioni di trasparenza.

Chi le finanzia? Quali rapporti intrattengono con imprese, fondazioni, istituzioni e gruppi economici? Esistono discrepanze documentabili tra le posizioni pubbliche dichiarate e gli interessi effettivamente perseguiti?

Se una ricerca storica porta alla luce rapporti non dichiarati o possibili conflitti d’interesse, occorre disporre di strumenti per verificarli e valutarne la rilevanza. Questo vale per le istituzioni, per le imprese e anche per le organizzazioni che si presentano come indipendenti.

Scavare nel passato è una responsabilità pubblica, perché la ricostruzione degli eventi condiziona il modo in cui verranno interpretati e raccontati in futuro.

Significa confrontare documenti, ricostruire le relazioni tra i soggetti e verificare eventuali contraddizioni tra le dichiarazioni pubbliche e le attività effettivamente svolte.

La trasparenza dei finanziamenti e la verifica dell’indipendenza sono strumenti essenziali per distinguere le iniziative autentiche da eventuali operazioni strumentali, comprese quelle che potrebbero essere utilizzate per confondere le acque o indebolire le denunce.

Chi ha denunciato e chi ha pagato il prezzo del silenzio?

In quali casi le persone che avevano denunciato illeciti hanno subito minacce, pressioni o ritorsioni documentate? Quali vicende sono state oggetto di indagini per accertare eventuali responsabilità di terzi?

E quali documenti permettono oggi di distinguere le coincidenze dalle connessioni effettivamente dimostrate?

Le morti di persone coinvolte in vicende controverse, così come le malattie sospette e le conseguenze dell’esposizione a sostanze pericolose, meritano di essere esaminate con serietà. Ogni caso richiede una ricostruzione specifica, fondata sulle fonti disponibili e sul rispetto delle persone coinvolte.

Il rispetto per chi ha perso la vita, per chi ha denunciato e per chi ha subito le conseguenze dell’inquinamento impone rigore e responsabilità.

Una ricerca storica è una responsabilità pubblica. Richiede la disponibilità a recuperare archivi, confrontare testimonianze e seguire le tracce finanziarie, anche quando conducono verso interessi potenti o ambienti difficili da indagare.

Dal Nord al Sud, è necessario ricostruire chi possedeva, chi finanziava, chi autorizzava, chi controllava e chi beneficiava delle trasformazioni industriali, economiche e territoriali. E verificare se, dietro determinate vicende, siano esistite protezioni politiche o istituzionali capaci di ostacolare l’accertamento tempestivo delle responsabilità.

L’omertà si rompe con i documenti, non con i sospetti

L’omertà prospera quando le denunce non vengono ascoltate, le informazioni restano frammentate e le responsabilità non vengono chiarite. Ma per dimostrarne l’esistenza in una specifica vicenda occorre ricostruire i comportamenti, individuare le omissioni e documentare gli eventuali interessi coinvolti.

La verità storica non si impone con un’accusa, né si costruisce accostando nomi e sospetti. Si ricostruisce seguendo le prove, confrontando le fonti e verificando i collegamenti, anche quando conducono verso interessi economici e centri di potere.

L’indipendenza è una forma di libertà: significa poter indagare, scrivere e denunciare senza dover chiedere il permesso a chi potrebbe avere interesse a impedire che determinati fatti emergano.

Perché è proprio quando le domande diventano documenti e i documenti vengono sottoposti a verifica che una ricerca può trasformarsi in un’inchiesta capace di restituire alla collettività una parte della propria memoria.

Rompere il muro dell’omertà significa restituire voce a chi è stato ignorato, fare luce sulle responsabilità documentate e impedire che il silenzio venga scambiato per verità.

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