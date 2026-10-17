LA PRESENTAZIONE DI IERI SERA A LECCE DELL’AMARO “L’Onesto” DI QUARTA CAFFE’
(g.p.) ________________ Una bella serata, quella di ieri sera, al bar Quanto basta, raggiunto dopo un tuffo nel gomitolo di strade del centro storico di Lecce, ancora pieno di turisti, per la presentazione ai giornalisti dell’amaro di Quarta Caffè, “L’Onesto”.
Tanti i presenti, in un’atmosfera informale quanto cordiale, assistiti con professionalità e gentilezza dal personale del locale. Un sorso, quattro chiacchiere, e ti tolgo una curiosità.
A fare gli onori di casa, e di famiglia, Edoardo Quarta, responsabile con il fratello Gaetano del nuovo progetto, la quarta (…) generazione della famiglia di torrefattori salentini, che nel corso dei decenni, pur nelle dimensioni nazionali e internazionali nel frattempo assunte, al Salento rimane indissolubilmente legata come un marchio di fabbrica.
Edoardo che si concede con piacere, direi con gusto, ai taccuini e alle telecamere, leva le curiosità di cui gli viene chiesto conto, con la consapevolezza della tradizione in cui affondano le sue radici da onorare, da valorizzare, da rinnovare, magari anche con un’inedita scommesa, come un liquore. Con gusto, ho detto.
Ecco, se le parole hanno un senso e illuminano mondi nuovi, il sostantivo singolare maschile riassume tutto quanto.
Con gusto parla Edoardo. Con buon gusto si muovono i ragazzi e le ragazze del Quanto basta. Di gusto è la location, come tutti i particolari della presentazione, dai bicchieri, ai segnaposto.
Bella anche l’etichetta che campeggia su ogni bottiglia, che ricorda i disegni vagamente naif delle copertine di tanti dischi degli anni Settanta, gli album di quei vinili.
Ora, che te lo dico a fare? di gusto è l’amaro “L’Onesto”, che, partendo, e ci mancherebbe, da una solida base di caffè, scelto da una pregiata produzione del Guatemala, si unisce a brandy ed erbe aromatiche, per trovare un equilibrio confortante.
Le aspettative dell’azienda sono alte.
Funzionerà? Al pubblico l’ardua sentenza.
Certo è che dopo parmigiana, lasagne, polpette, turcinieddrhi e quant’altro, dopo il caffè, ora c’è pure l’ammazzacaffè, disponibile a segnare l’identità salentina.
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