LA FINANZA SEQUESTRA PRODOTTI PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA
(Rdl) __________________Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli in materia di sicurezza prodotti, a contrasto dell’illecita commercializzazione di articoli potenzialmente dannosi per la salute pubblica.
In particolare, i militari della Tenenza di Casarano, all’interno di un negozio esercente l’attività di vendita di prodotti per la casa, corrente nel Comune di Ugento, hanno operato un sequestro amministrativo di circa 170 prodotti di bigiotteria non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo.
L’attività si inquadra in un più ampio dispositivo di controllo economico del territorio, posto in essere dalla Tenenza di Casarano, allorquando nei giorni scorsi, nella propria circoscrizione di servizio ed in particolare nei comuni di Casarano, Taurisano e Ruffano, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo ulteriori 670 prodotti tra accessori d’abbigliamento, estetica e telefonia, nei confronti prevalentemente di venditori ambulanti.
Tutti i prodotti sono risultati privi delle indicazioni minime di sicurezza relative alla composizione, pertanto ritenuti dannosi per la salute umana.
Sette persone sono state denunciate a piede libero e multate per un totale di oltre 7.000 euro.
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