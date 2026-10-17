OMICIDIO A OSTUNI, GIOVANE TROVATO MORTO CON UN COLPO DI PISTOLA
(Rdl) _______________ All’alba di ieri a Ostuni c’è stato un omicidio. La vittima è Antonio Nisi, 34 anni, giardinieri, appassionato di gimkana automobilistica. Il suo corpo è stato ritrovato da alcuni passanti nei pressi di piazza della Libertà con una ferita da arma da fuoco.
Scattato l’allarme, sono immediatamente partite le indagini dei Carabinieri.
Questa mattina un giovane si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato, ed è stato interrogato dal pm della Procura della Repubblica di Brindisi Laura De Stradis.
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