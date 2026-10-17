IL FIUTO DI EROS NON SBAGLIA MAI

(Rdl) ________________ Ieri, durante un mirato servizio di controllo del terriotrio, i Carabinieri di Melendugno, con il supporto del Nucleo Operativo della Compagnia di Lecce, hanno portato a termine due distinte ma convergenti operazioni di servizio nei centri abitati di Melendugno e Borgagne.

Determinante per il positivo esito dei controlli si è rivelato il contributo specializzato dell’unità cinofila. Decisivo, in particolare, il fiuto infallibile di Eros, il cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Grazie al suo straordinario fiuto, i militari dell’Arma sono riusciti a individuare con precisione i nascondigli in cui era custodita la sostanza stupefacente, vanificando ogni tentativo di occultamento da parte degli indagati.



Nello specifico, le perquisizioni domiciliari eseguite a carico di due giovani del luogo, rispettivamente di 24 e 23 anni, hanno consentito di rinvenire e porre sotto sequestro un ingente e diversificato quantitativo di droga, oltre ad attrezzatura tecnica e denaro contante.

Nel primo intervento, a Melendugno, sono stati rinvenuti circa 16 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, 18 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana, unitamente a un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento

delle dosi e 900 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.



Nel secondo intervento, a Borgagne, l’ispezione ha portato al sequestro di circa 140 grammi di hashish, una modica quantità di cocaina e due coltelli ancora intrisi di droga, utilizzati per il taglio e la divisione delle dosi.



Espletate le formalità di rito, i due giovani sono stati arrestati e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.



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