DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 18 OTTOBRE 2026

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Oggi è domenica 18 ottobre 2026.

San Luca evangelista.

Buon onomastico ai nostri amici e lettori che portano questo nome!

San Luca Evangelista, nato ad Antiochia di Siria intorno all’anno 10, è venerato come santo da tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. E’ ritenuto l’autore del Vangelo secondo Luca e degli Atti degli Apostoli, terzo e quinto libro del Nuovo Testamento. E’, per i cattolici, il santo patrono degli artisti e dei medici.

Luca, che prima della conversione portava avanti la professione di medico, conosce Paolo di Tarso ad Antiochia. Paolo lo chiama nelle sue lettere “compagno di lavoro” e Luca diventa discepolo degli apostoli. Il suo vangelo è un’opera letteraria e storica. Le ambizioni storiografiche dell’opera di Luca la pongono ad un punto qualitativamente più alto rispetto all’opera di Marco.

Dopo la sua morte, avvenuta a Tebe il 18 ottobre del 93 all’età di 84 anni, le sue ossa furono trasportate a Costantinopoli nella Basilica dei Santi Apostoli. Nel IV secolo le sue spoglie giunsero a Padova, dove vi rimasero, nella Basilica di Santa Giustina.

Da questa sera siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

Nel 1968, alle olimpiadi di Città del Messico, l’atleta americano Bob Beamon stabilisce il leggendario record mondiale di salto in lungo con 8,90, destinato a durare ventitré anni, il più duraturo nella storia dell’atletica leggera. Sarà battuto solo nel 1991, con 8,95, nella finale dei campionati mondiali di Tokyo, da Mike Powell, primato ancora adesso valido, quindi record dei record.

2007. Strage di Karachi. Al rientro in patria dopo otto anni di esilio volontario, la ex premier del Pakistan, Benazir Bhutto, ai festeggiamenti popolari organizzati per il suo ritorno, subisce un attentato suicida, che fa cento vittime, fra cui venti membri della scorta. La Bhutto rimane illesa, ma morirà poco più di due mesi dopo, il 27 dicembre, in un nuovo attentato suicida a Rawalpindi, avvenuto durante un suo affollato comizio.

Proverbio salentino: DIU NA DATU DO RICCHIE E NA SULA UCCA CU SENTIMU ALMENU LO DOPPIU TE QUIDDHU CA TECIMU

Dio ci ha dato due orecchie ed una sola bocca per sentire almeno il doppio di ciò che diciamo.

L’uomo dimostra saggezza se sa ascoltare molto e parlare quel tanto che necessita.

Category: Costume e società