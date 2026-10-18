«Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi»… ANZI TRIPLA! ALLO STADIO FRIULI IL LECCE STENDE AL TAPPETO L’UDINESE

(Rdl) ____________ Di nuovo di fronte ad una squadra che aveva bisogno di vincere, questa volta il Lecce, invece di risolvere i problemi degli altri, pensa bene di risolvere i propri. Quando parliamo di problemi giallorossi, più che di classifica, ci riferiamo ad assetto tattico, anemia, svogliatezza, confusione e disarmante sufficienza, caratteristiche denotate troppe volte in questo avvio di stagione. Oggi no. Oggi il Lecce è sceso in campo di buzzo buono, con una disposizione logica e un abbozzo di organizzazione tattica, vedi gli esterni d’attacco, tecnicamente poi schierando gli elementi più in forma, e in più una buona dose di entusiasmo e pure, se non di cattiveria, almeno di lucida determinazione.

E’ bastato, contro un’Udinese barcollante, alla quinta sconfitta di fila, dominata dall’inizio alla fine, colpita tre volte, con almeno altrettante volte messa in pericolo di subire altri gol, e insomma, è festa, in primis allo stadio Friuli, per i tanti tifosi in trasferta e ovviamente per tutti gli altri nel Salento e nel mondo.

Riconciliati con la propria squadra, ecco.

Bene tutti, oggi è festa e diciamo bene tutti, Geubbels compreso, che pure ha avuto una mezza dozzina di occasioni per realizzare il suo primo gol in serie A, un dato impressionante per un campionato come il nostro, eppure è riuscito a sbagliarle tutte, alcune in maniera clamorosa.

Peccato, a proposito di primo gol in serie A, il palo colpito da Esteban, che, schierato solo nel finale, sull’ennesimo contropiede si era liberato bene e aveva calciato di precisione sul lato opposto, trovando però solo il legno e un rimbalzo maligno a lato. Sarà per la prossima volta, sia per l’uno, incubo dei tifosi, sia per l’altro, sempre più dei tifosi beniamino.

La prossima, sarà al Via del Mare, dove domenica 25 arriva un avversario di caratura superiore come la Juventus: ecco, al di là di quello che sarà il risultato finale, comunque ci aspettiamo di rivedere il Lecce visto oggi in Friuli.

TABELLINO

0 – 3

Udinese: Okoye, Alaba (46’Palma), Zarraga (46′ Piotrowski), Karlström, Davis, Kamara (46′ Arizala), Vojvoda, Solet, Chakvetadze (64′ Gomez), Ekkelenkamp, Ebosse (64′ Zanoli).

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovrić, Bertola, Abankwah, Kabasele, Miller, Vinciati, Jovanović. Allenatore: Kosta Runjaić

Lecce: Falcone, Gaspar, Fatah (69’ Pierotti), N’Dri (82′ Monteiro), Maleh (82′ Siebert), Veiga, Gallo, Coulibaly (43’ Kaba), Tiago Gabriel, Geubbels (74′ Esteban), Ngom. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter, Scott.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: 11’ Gaspar, 33’ N’Dri, 86’ Siebert

Ammoniti: 43’ Kamara

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

NOTIZIE

Mister Di Francesco ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano.

Coulibaly ha lasciato il terreno di gioco a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

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