ARTI MARZIALI E TRADIZIONE A CAVALLINO: QUESTA SERA IN PIAZZA CASTROMEDIANO L’EMBUKAI DEL DOJO “IL CAVALIERE”

CAVALLINO – La suggestiva cornice di Piazza Castromediano si prepara a trasformarsi in un vero e proprio tatami a cielo aperto. Questa sera, a partire dalle ore 17:00, il dojo “Il Cavaliere”, guidato dal Maestro Valerio Melcore, coadiuvato dal Maestro Antonio Cannone, presenterà al pubblico il suo atteso Embukai, la tradizionale dimostrazione delle arti marziali giapponesi che unisce tecnica, disciplina e cultura orientale.

Nel linguaggio delle discipline tradizionali del Sol Levante, il termine Embukai indica l’atto di rendere visibile la pratica: non un combattimento agonistico né una competizione volta al punteggio, bensì una condivisione dello spirito della via marziale (Budo), dove allievi e maestri esprimono la propria dedizione attraverso forme codificate (kata), tecniche a coppie e dimostrazioni dinamiche.

Il dojo “Il Cavaliere”, punto di riferimento per gli appassionati del territorio, porterà nel cuore del comune salentino la propria esperienza tecnica ed educativa. Durante la serata si alterneranno sul tappeto praticanti di tutte le età: dai giovanissimi allievi, alle prese con i primi rudimenti di coordinazione e rispetto dell’avversario, fino alle cinture avanzate e ai maestri, pronti a mostrare l’efficacia, la precisione e l’armonia del movimento nelle tecniche più complesse.

L’evento rappresenta non solo un’opportunità di spettacolo per appassionati e curiosi, ma anche un momento di incontro per l’intera comunità cittadina, volto a promuovere i valori cardine del dojo: rispetto reciproco, autocontrollo, concentrazione e crescita personale.

L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per le 17:00 in Piazza Castromediano, nel cuore di Cavallino.

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