MOTO SI SCHIANTA CONTRO MURETTO A SECCO A MONTESANO SALENTINO, MUOIONO CONDUCENTE E PASSEGGERO

(Rdl) ________________ Ieri sera c’è stato un nuovo incidente mortale sulle strade salentine, avvenuto a Montesano Salentino, nella periferica via Bosco Belvedere. Una moto, una Yamaha 600, con due persone a bordo, si è schiantata contro un muretto a secco. I due, Donato Tempesta, che era alla guida, 51 ann (nella foto), e Mario Rogo, il passeggero, 52 anni, entrambi del paese, sono morti sul colpo.

L’impatto è stato violento e per loro fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate: i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno poturo fare altro che constatarne il decesso.

Indagini dei Carabinieri in corso, per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause e le eventuali responsabilità.

Questa mattina il Comune di Montesano Salentino ha diffuso tramite social la seguente nota:

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera cittadinanza, profondamente addolorati per la tragica e improvvisa scomparsa di Donato e Mario, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alle famiglie. ​L’intera comunità si stringe con affetto al loro immenso dolore”





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