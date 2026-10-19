TRIONFO AZZURRO A ULM: L’ACCADEMIA TIEN SHAN PAI BRILLA AL 6° CAMPIONATO EUROPEO TWKSF

di Melcore Valerio_______Si conclude con un bilancio eccezionale la trasferta a Ulm, in Germania, per il 6° Campionato Europeo TWKSF (The World Kuo Shu Federation). L’Accademia Nazionale Tien Shan Pai, guidata dalla maestria tecnica e dall’esperienza del Maestro Toni Carrozzini, ha confermato ancora una volta la propria caratura internazionale, imponendosi con autorità sia nelle forme tradizionali sia nel combattimento pieno.

Gli atleti italiani hanno lasciato il segno sul quadrato di gara, portando a casa un ricco bottino di medaglie frutto di dedizione, rigore marziale e costante preparazione atletica.

La precisione delle forme: tre bronzi di prestigio Nelle categorie dedicate alle forme (Taolu), l’Accademia ha espresso una qualità tecnica di primissimo livello, conquistando tre pesanti medaglie di bronzo in pool altamente competitive:

Nadia Amzil ha firmato una splendida doppietta personale salendo sul terzo gradino del podio sia nella specialità Mani Nude sia nella Sciabola, dimostrando grande fluidità, controllo dell’arma e potenza espressiva.

Andrea Congedo ha conquistato un meritato bronzo nelle Mani Nude, confermando solidità strutturale ed efficacia nelle tecniche tradizionali.

Dominio assoluto nel Sanda: doppio oro europeo È nel combattimento sportivo (Sanda) che la spedizione ha raggiunto il vertice continentale. Gli atleti della Tien Shan Pai hanno dettato il ritmo dei rispettivi match, imponendo tecnica, strategia e incisività nei colpi:

Andrea Congedo si è laureato campione europeo conquistando la medaglia d’oro nella categoria -80 kg maschile, al termine di una serie di incontri condotti con intelligenza tattica e netta superiorità fisica.

Nadia Amzil ha completato un percorso perfetto salendo sul gradino più alto del podio e portando a casa l’oro nella categoria -60 kg femminile, coronando un weekend memorabile da assoluta protagonista.

Un risultato complessivo che ribadisce il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Sotto la guida del Maestro Toni Carrozzini, l’Accademia Nazionale Tien Shan Pai continua a rappresentare un punto di riferimento d’élite nel panorama marziale internazionale, capace di eccellere con la stessa determinazione tanto nella raffinatezza dell’arte tradizionale quanto nell’intensità del combattimento da ring.

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