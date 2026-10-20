ARRESTATO LATITANTE LECCESE

Report della Questura di Lecce _____________

Nella serata di venerdì 16 ottobre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 41 anni, originario di questo capoluogo, destinatario di un provvedimento di esecuzione della pena, per il quale dovrà scontare 7 anni, 9 mesi e 9 giorni di reclusione.

L’uomo avrebbe dovuto essere tratto in arresto già il 12 ottobre, giorno in cui era stato emesso il provvedimento. Tuttavia, venuto a conoscenza del mandato di cattura pendente a suo carico, si era volontariamente sottratto all’esecuzione dello stesso, facendo perdere le proprie tracce e rendendosi irreperibile.

L’attività investigativa è stata concentrata per giorni sui luoghi abitualmente frequentati dal catturando e su quelli con cui potesse avere legami o interessi, ricostruendo tutti i possibili spostamenti dell’uomo.

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente fino alla serata di venerdì, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce lo hanno individuato e sorpreso mentre, in compagnia della moglie, era intento a fare acquisti presso un noto negozio di arredamento sito nella periferia leccese.

L’intervento ha permesso di procedere all’arresto e di dare esecuzione al provvedimento definitivo, ponendo fine al periodo di irreperibilità dell’uomo.

Lecce, 20 ottobre 2026

Category: Cronaca