ALTRO ARRESTO PER SPACCIO DI DROGA
(Rdl) ______________ Sabato scorso agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano (nella foto sopra) hanno arrestato a Morciano di Leuca in flagranza di reato un uomo di 40 anni, Alberto Leopizzi, di Parabita con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Fermato a bordo della sua auto per un controllo, è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina suddivisi in dosi, nascoste fra gli attrezzi di lavoro, e di 1.400 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio (nella foto sotto).
Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.
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