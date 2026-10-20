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SCOPERTA E SMANTELLATA DAI CARABINERI PIAZZA DI SPACCIO A TAVIANO

| 20 Ottobre 2026 | 0 Comments

(Rdl)_________________ Ieri pomeriggio i Carabinieri di Taviano hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 32 anni, Anxhelo Kola, di origini albanesi, residente in paese, con precedenti specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito ad una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 35 grammi di crack, 23 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, di materiale utile al confezionamento delle dosi e di 805 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca

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