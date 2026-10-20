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RAPINA IN UNA PIZZERIA DI TAURISANO, BOTTINO RECUPERATO E RESPONSABILE ARRESTATO DAI CARABINIERI

| 20 Ottobre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _________________ I Carabinieri di Ugento hanno arrestato ieri sera a Taurisano in flagranza di reato un uomo di 54 anni, Antonio Pasquale Tarantino, del posto, accusato di rapina.

A volto travisato da un casco da motociclista, si era introdotto in una pizzeria asportando il registratore di cassa con 450 euro. Nella sua fuga, è stato prima ostacolato dal titolare del locale, e poi bloccato dal tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca

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