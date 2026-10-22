I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
(Rdl) ________________ Dall’inizio dell’anno le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito specifici controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.
Al termine delle indagini hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria sessantasei persone, risultate aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 900 mila euro, ed hanno richiesto un provvedimento di sequestro di tali somme. I beneficiari, infatti, avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
Contestualmente i beneficiari sono stati segnalati alla Direzione Provinciale INPS per il recupero delle somme già erogate ed indebitamente percepite.
Category: Cronaca