“Segui i soldi” / AGGIORNAMENTO
(Rdl) _______________ Gli inquirenti della Procura della Repubblica di Milano (nella foto) ritengono che a capo dell’organizzazione ci fossero Giuseppe Piscioneri, 51 anni, di Locri, Paolo Pelaggi, 52 anni, di Crotone, e Luigi Mercadante, 53 anni, di Caserta, ritenuto affiliato al clan dei Casalesi, tutti e tre destinatari di provvedimento di custodia in carcere. In carcere insieme a loro anche Maurizio Mainiero, 47 anni, di Foggia, ritenuto esponente del clan Francavilla e accusatto di aver acquistato un’arma.
Agli arresti domiciliari Paolo Villani, 46 anni, di San Pietro Vernotico, 46 anni, ritenuto tra gli amministratori delle società utilizzate per emettere le false fatture.
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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Cronaca