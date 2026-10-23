HEAR, A LECCE DIECI ANNI DI ASCOLTO E INNOVAZIONE: LA STORIA IMPRENDITORIALE DI SERENELLA GRECO E FEDERICA GIURA

di Maria Antonietta Vacca ________________

Dall’esperienza nel settore delle protesi acustiche alla scelta di mettersi in gioco in prima persona: due professioniste salentine hanno trasformato competenza e passione in un progetto che, a Lecce, festeggia un importante traguardo.

Dieci anni di attività, professionalità e attenzione alle persone. È il traguardo raggiunto da Hear – Tecnologie per l’Udito, azienda con sede a Lecce in via Papatodero 17, fondata da Serenella Greco e Federica Giura, due giovani imprenditrici salentine che hanno scelto di trasformare una lunga esperienza nel settore delle protesi acustiche in una nuova sfida professionale.

Prima di avviare la propria attività, entrambe avevano maturato negli anni una significativa esperienza nel campo dell’udito, acquisendo competenze e conoscenze che hanno rappresentato le fondamenta del loro progetto imprenditoriale. Poi la decisione di fare un passo importante: mettersi in gioco, costruire una realtà autonoma e dare forma a una visione personale del proprio lavoro.

Nasce così Hear, un’attività che celebra oggi dieci anni di percorso, un anniversario che rappresenta non soltanto un bilancio del lavoro svolto, ma anche l’occasione per guardare ai cambiamenti di un settore in cui l’evoluzione tecnologica offre nuove possibilità per migliorare la qualità della vita delle persone.

L’udito, infatti, non è soltanto una funzione sensoriale. È uno strumento fondamentale per comunicare, coltivare relazioni, partecipare alla vita sociale e conservare la propria autonomia. Per questo, nel campo delle soluzioni acustiche, la tecnologia deve necessariamente accompagnarsi all’ascolto delle esigenze individuali, alla consulenza e a un rapporto di fiducia con chi si rivolge a un professionista.

Due donne che hanno avuto il coraggio di trasfornare l’esperienza in attività imprenditoriale. La storia di Serenella Greco e Federica Giura racconta anche il valore dell’iniziativa imprenditoriale femminile sul territorio salentino. Scegliere di avviare un’attività propria significa assumersi responsabilità, affrontare nuove sfide e costruire nel tempo un rapporto solido con il proprio pubblico.

Che cosa le ha spinte a compiere questo passo? E quale idea di professionalità hanno voluto portare nella loro azienda?

A Serenella Greco abbiamo chiesto che cosa abbia rappresentato la scelta di lasciare un percorso professionale già consolidato per fondare Hear insieme alla sua socia.

A Federica Giura, invece, abbiamo rivolto una domanda sul significato di questi primi dieci anni e sulle prospettive future di un’attività che opera in un ambito in continua evoluzione.

Nei prossimi appuntamenti che le vedranno protagoniste su leccecronaca.it conosceremo le loro risposte e non solo. Federica e Serenella cureranno una rubrica di utilità e consigli per i lettori nostri lettori.

Dieci anni sono un traguardo significativo per qualsiasi impresa, soprattutto in un settore nel quale innovazione, competenza e attenzione alla persona devono procedere insieme.

Per Hear, l’anniversario diventa così un momento per ripercorrere la strada compiuta e rinnovare l’impegno verso il futuro, continuando a operare a Lecce in un campo in cui recuperare o migliorare la capacità di ascoltare può fare una differenza concreta nella vita quotidiana.

La storia di Serenella Greco e Federica Giura è quella di due professioniste che hanno scelto di credere nelle proprie competenze e di investire su un progetto condiviso. Un percorso che, dopo dieci anni, celebra il valore della determinazione, della collaborazione e della capacità di trasformare l’esperienza in una nuova opportunità imprenditoriale.

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