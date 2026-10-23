LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Poesia è voce” DI ANNALUCIA CUDAZZO, SABATO 24 A LECCE, “città maledetta” DA CUI “fuggire, per ritornarvi ancora”: OMAGGIO A CLAUDIA RUGGERI. IL RICORDO CHE NE SCRISSE SU leccecronaca.it RAFFAELE POLO

(Rdl) ________________ Sabato 24 ottobre 2026, alle 18.30, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce (ex Convitto Palmieri – Piazzetta Carducci) – ci sarà la presentazione del libro “Poesia è voce. La scena dell’oralità nell’Italia contemporanea” di Annalucia Cudazzo, Musicaos editore.

L’autrice dialogherà con il professore Simone Giorgino (UniSalento, Letteratura Italiana Contemporanea), interverrà l’editore, Luciano Pagano. Durante la serata l’attrice Manuela Mastria leggerà alcuni brani delle poetessa Claudia Ruggeri, accompagnata da Maria Ada Marzano (chitarra elettrica).

Claudia Ruggeri, nata a Napoli il 30 agosto 1967, si trasferì a Lecce l’anno seguente con la sua famiglia. In questa città compì i suoi studi e iniziò a dedicarsi alla poesia, mettendosi subito in contatto con l’ambiente letterario e culturale del capoluogo salentino, dal quale si aprirà alla conoscenza e relazione con autori del panorama poetico nazionale, come Franco Fortini e Dario Bellezza. Il 27 ottobre 1996, all’età di 29 anni, pose tragicamente fine alla sua vita.

Scrive Enzo Mansueto:

“È l’ottobre del 1996. È sabato pomeriggio. Rientrata a casa. Ripiegati gli abiti ordinatamente. Per un lancio nel vuoto. Claudia entra così fatalmente nella teoria di quelle inosservate leggende che popolano il distratto nostro mondo delle lettere, accanto ai Salvatore Toma, accanto agli Antonio Verri, troppo presto sottrattici, con la loro promessa dura e rigorosa di poesia. Sentieri interrotti. La ragazza dal cappello rosso, l’omaggio che Mario Desiati riserva a Claudia Ruggeri su Nuovi Argomenti, è l’ennesima conferma del buon lavoro che il giovane intellettuale di Valle d’Itria va svolgendo per sé, in quel di Roma, ma soprattutto per la sfrangiata comunità pugliese delle lettere (…). Dire di Claudia Ruggeri, infatti, significa dire di un mondo (solo ieri, e già finito?) di rapporti, di incroci, di espressioni giocati sulla lama affilata della parola poetica, che gli attuali orientamenti delle cose sempre più mettono in ombra. Già dalla metà degli anni Ottanta Claudia Ruggeri, giovanissima, imponeva la malìa della propria pronuncia e della propria fisicità fascinosa nel vitale fermento culturale salentino. Un’animazione intelligente che, grazie soprattutto agli amici de L’incantiere e al festival Salentopoesia, portava a Lecce e dintorni le migliori penne nazionali, sollecitando scambi proficui con la scena pugliese. Dario Bellezza fu tra i primi a lasciarsi travolgere dalla vitalità espressiva della Ruggeri. Nascerà una consuetudine, che si spezzerà solo il 31 marzo del 1996, quando l’Aids toglierà il respiro al poeta di Lettere da Sodoma. Sette mesi dopo toccherà a Claudia raggiungerlo, con un gesto più volte presagito, annunciato, ma forse arduo da decifrare per tempo, poiché immerso abilmente nella scena barocchissima della sua finzione”.

__________________

L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo dell’ 11 maggio 2018

Category: Cronaca, Cultura, Eventi, Libri