I FURBETTI DEL POS
Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce _____________
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce ha condotto una serie di controlli con particolare attenzione al rispetto degli obblighi di collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico (POS) e i registratori telematici.
Le attività, eseguite dai Reparti dipendenti in diversi comuni della provincia salentina, hanno interessato esercizi commerciali operanti in differenti settori, dal commercio al dettaglio alla ristorazione, dai pubblici esercizi alle attività di servizi.
Gli interventi eseguiti nell’ultimo trimestre hanno portato alla redazione di 43 verbali di constatazione, relativi a irregolarità riconducibili sia al mancato collegamento tra POS e registratore telematico che al mancato collegamento del misuratore fiscale all’Agenzia delle Entrate, finanche alla mancata installazione dello stesso.
Per tali violazioni la normativa in vigore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.
I controlli rientrano nell’ordinaria attività svolta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce per verificare il rispetto degli obblighi fiscali da parte degli operatori economici.
Nulla osta A.G.:non necessario
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