CONDANNATO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI A DUE ANNI PER CORRUZIONE, ANDREA GUIDO SI DIMETTE DA ASSESSORE

(g.p.) _______________ E’ arrivato a sentenza – in primo grado di giudizio – ieri sera al Tribunale di Napoli il processo, iniziato quattro anni fa, a carico di quarantatré imputati accusati di rapporti corruttivi con il clan Moccia, articolata organizzazione camorristica. Fra di loro, Andrea Guido, 49 anni, di Lecce, ex Alleanza Nazionale, rieletto in consiglio comunale con la lista di Unione di Centro e Puglia Popolare e attuale assessore al Welfare della giunta Poli Bortone.

I fatti contestati – sostanzialmente di aver ricevuto 2.500 euro da intermediari del clan per favorire il sodalizio nell’aggiudicazione del servizio di raccolta olio esausto a Lecce e comuni limitrofi – risalgono al 2017, quando egli era assessore all’Ambiente della giunta Perrone.

Ieri sera il verdetto: colpevole e condanna a due anni di reclusione, per corruzione, con il beneficio della pena sospesa; e un anno di interdizione dai pubblici uffici.

La pubblica accusa aveva chiesto sei anni.

Sono stati dichiarati colpevoli e condannati, rispettivamente a due anni e otto mesi e a due anni e sei mesi, anche i due presunti intermediari del clan, Mario Salierno, 45 anni, di Napoli, e Giuseppe D’Elia, 62 anni, di Novoli.

Pesanti le condanne per i reati contestati, fra cui quelli di associazione a delinquere aggravata dalle finalità mafiose, e di corruzione, per i tre fratelli Moccia, Angelo, Luigi e Antonio, ritenuti alla guida del clan, rispettivamente ventiquattro, ventuno e trenta anni.

Appreso della condanna ricevuta, ieri sera Andrea Guido ha postato le proprie reazioni su Facebook, fra cui annunciando le dimissioni dalla carica di assessore. Eccole cosa ha scritto:

“Ho sempre dichiarato la mia innocenza e continuo a farlo, oggi più che mai. Non sono mai stato corrotto da nessuno e non ho mai avuto consapevolmente rapporti con persone appartenenti ad organizzazioni mafiose. Posso affermarlo guardando negli occhi i miei genitori, davanti a Dio e davanti agli uomini, con la coscienza pulita e la schiena dritta. Rispetto le sentenze, ma continuerò a difendere la mia innocenza, certo che alla fine la verità emergerà. I miei avvocati, Andrea Sambati e Ivan Feola, che ringrazio per il lavoro svolto e per la fiducia che hanno sempre riposto in me, nutrono peraltro il dubbio che il reato sia già prescritto e che la prescrizione non sia stata erroneamente riconosciuta. Mi dispiace dover interrompere il lavoro avviato per la mia città, ma Andrea Guido non scompare perché non è più assessore. Continuerò a essere al servizio di Lecce e dei suoi cittadini, come faccio da quasi trent’anni. Ringrazio il sindaco Adriana Poli Bortone per la fiducia e tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando affetto e vicinanza. Il mio pensiero più grande va ai miei genitori, che più di tutti stanno soffrendo per questa vicenda. La mia attività politica non finisce qui”.

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LA RICERCA nei nostri articoli del 20 aprile, 17 maggio e 7 settembre 2022

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