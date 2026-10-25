NOVITA’ EDITORIALI / “Pelle di nespola”, RACCOLTA DI POESIE DI SIMONA VOLPE

di Raffaele Polo ________________

Come esplicitato nel sottotitolo di questa raccolta poetica di Simona Volpe, edito da Bertoni editore (“Pelle di nespola. Esercizi di metamorfosi”, pagine 106, 15 euro) ci addentriamo in una vera e propria metamorfosi letteraria, dove sono presenti e significative le donne mitologiche Penelope Euridice Antigone Psiche, garanti dello sviluppo che l’Autrice percorre con mille sfaccettature, sino ad arrivare ai tempi nostri

(Siamo gatti di Schrödinger, / privi di scatola/ esposti al paradosso dei vivi)

in sapide connotazioni autobiografiche (Tornerò io/ dal mio cammino materano/ ch’è anche il tuo, ma in altra stagione./ Nuova – come una lattina/ di Andy Warhol al bar del MoMA.)

Ed è proprio questo aspetto che colpisce positivamente nel susseguirsi di versi; come afferma Simona nella sua Postfazione:

«Pelle di nespola è una raccolta di ‘fatti minimi’ nata da un corpo a corpo serrato con la propria immagine riflessa allo specchio, lì dove la scrittura risulta l’unico ponte possibile tra il soggetto e la superficie riflettente. il riflesso agisce come un agguato, incorporando l’imprevisto della realtà in un’azione capace di reggersi da sola, pur nella pendenza del suolo. Così, ‘Nel punto fermo del mondo che ruota’, non si raccoglie quasi più nulla se non il coraggio di essere, finalmente, del tutto fuori posto. Il tempo smette di essere una freccia e diventa una nespola: un paradosso botanico, una questione di resistenza ai morsi del gelo e di pazienza cellulare. La poesia non salva nessuno, ma sa descrivere perfettamente la forma del buco che lasciamo nell’aria; così il verso diventa l’unica traccia di un intero che non saremo mai».

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