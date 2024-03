GROSSO INCENDIO A CAROVIGNO 

(e.l.) _______ Questo pomeriggio nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, in via Santa Sabina, è scoppiato un incendio di vaste proporzioni , da cui si sono levate dense colonne di fumo nero.

Al lavoro i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i Carabinieri per individuare le cause del rogo.

Non ci sono feriti. Ingenti i danni.

Il sindco Massimo Lanzillotti ha diffuso un

AVVISO A TUTTI I CITTADINI

A causa del gravissimo incendio che si è scatenato nel negozio Kasawika sulla circonvallazione in via S. Sabina – su avviso della Prefettura – si invitano TUTTI A TENERE LE FINESTRE CHIUSE E A NON USCIRE.

Category: Cronaca