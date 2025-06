CONCERTO DEI CAMALEONTI A ROCA NUOVA DI MELENDUGNO LUNEDI’ 30

(g.p.) ___________ Ritorno alle origini, alla terra degi avi. Il papà era di Melendugno e qua adesso vive in pianta stabile Livio Macchia, 83 anni, fondatore, bassista e cantante della storica formazione dei Camaleonti, una delle protagoniste delle origini del beat italiano, negli anni Sessanta e Settanta.

Non ha più i capelli che sembravano rimasti folgorati dall’asciugacapelli, né i baffoni che sul suo viso disegnavano il tracciato di un sentiero,, però la voglia di suonare c’è sempre.

A 83 anni, si è too young to die e non si è too old to rock’n’roll.

I Camaleonti celebrano i loro sessant’anni e passa di attività con un concerto evento che si terrà lunedì 30 giugno alle 20 a Roca Nuova di Melendugno con ingresso gratuito.

Con Livio Macchia, sul palco Dave Summer, Elio Livio Macchia, Tonino Cioffi, Salvatore Corliano e Gianfranco Occhini faranno risuonare successi come “L’ora dell’amore” e “Applausi che sono stati colonna sonora di quella stagione irripetibile della musica italiana.

Category: Cultura, Eventi